أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده قد تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة نووية جديدة في حال عودة الإدارة الأميركية للاتفاق الحالي الذي انسحبت منه.

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى أثينا، ثم إلى أنقرة، بهدف تخفيف التوتر بين اليونان وتركيا، بعد بروز أزمة بينهما بسبب حقوق استخراج النفط والغاز بشرق البحر المتوسط.

بحث ستيفن بيغن، النائب الأول لوزير الخارجية الأميركي، في ليتوانيا مع المرشحة الرئاسية السابقة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، سبل "تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان" في بيلاروس.

كشفت صحيفة "تايمز" أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس إمكانية التخلي الكامل عن الدبابات كجزء من برنامج لتحديث القوات المسلحة. وتعتقد وزارة الدفاع البريطانية، وفق الصحيفة، أن هذه التكنولوجيا قد عفا عليها الزمن، في وقت تتطلب فيه الظروف المتغيرة لأساليب وطرق إدارة الحرب، استثمارات أكبر في الأسلحة السيبرانية والفضاء وغيرها من التقنيات المتطورة.

قال كازبك تايسايف، منسق مجموعة مجلس الدوما للتعاون مع كوريا الشمالية، إن التقارير التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يقع في غيبوبة منذ عدة أشهر، لا تتوافق مع الواقع.