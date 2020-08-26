أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً بتكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي المكلف بتسيير الأعمال، حسين عرنوس، بتشكيل حكومة سورية جديدة.

انعقدت القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في عمّان، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وركزت القمة الثلاثية، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية. وضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، وقائد قوات الحرس الجمهوري.

اتفق السفير الأميركي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على ضرورة التركيز على وقف إطلاق النار وحل سياسي في وسط ليبيا، وفقاً للسفارة الأميركية.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على "حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه"، مطالباً كافة الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.