اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية متابعة تقديرها أن لدى الخارج انشغالات كثيرة في مقدمها الانتخابات الأميركية في الخريف المقبل، وبالتالي فإن الملف اللبناني لم يعد أولوية لدى غالبية الدول، مما يفرض على المسؤولين اللبنانيين النزول عن أحصنتهم الطائفية والمذهبية والشخصية والتوجه باتجاه إنقاذ بلدهم من الأزمات التي يتخبّط بها. كما ترى هذه المصادر أنه فيما لو انقضى هذا الأسبوع دون تحديد مواعيد للاستشارات النيابية الملزمة، ولم يحصل توافق على تسمية الشخصية التي ستتولى تأليف الحكومة، فإن المصير اللبناني برمته سيكون على المحك، حيث إن تحدي فيروس كورونا يتفاقم، والوضع الاقتصادي والمالي يزداد سوءاً، والقضايا الاجتماعية والمعيشية إلى مزيد من التردي، وهذه التحديات مجتمعة لا يمكن مقاربتها والعمل على معالجتها إلا من خلال وجود حكومة مكتملة الأوصاف، وأجواء سياسية مستقرة، لأنه من دون وجود استقرار سياسي فإن كل هذه المواضيع تبقى قابلة للاشتعال.

الديار/صونيا رزق

نقلت عن مصادر المجتمع المدني و"ثوار 17 تشرين" قولها عن إمكانية ترشح أسماء لديهم إلى الانتخابات الفرعية، بهدف إحداث تغيير في المجلس النيابي يُوصل صوت الناس، مع إشارتهم إلى أن التشاور قائم في هذا الإطار، والخيارات لم تحسم بعد نهائياً، لكن الحماسة موجودة لدى الطرفين، وخصوصاً لدى مُرشحيّ "الثورة".

الديار/علي الضاحي

نقل عن أوساط واسعة الاطلاع في 8 آذار قولها إن إعلان الرئيس سعد الحريري عزوفه رسالة سلبية جداً وترجمة لواقع حكومي معقد ويمكن وصفه بأنه خلط الأوراق وقلب الأمور رأساً على عقب. وتلفت هذه الأوساط إلى أن هناك أسباباً شخصية للرئيس سعد الحريري وراء العزوف. مضيفة أن التقييم الأولي لفريقنا السياسي أن عزوف الرئيس سعد الحريري أعادنا إلى نقطة الصفر وخلط الأوراق مجدداً وردنا إلى الليلة التي أعلن فيها الرئيس حسان دياب استقالته ووسط تخوف من مرحلة طويلة من تصريف الأعمال وتعثر التشكيل. وهذا يعني أن ما قيل عن تحديد لموعد الاستشارات الاثنين المقبل ليس إلا مجرد خبر آخر لا يستحق تكذيبه ولا سيما أن عزوف الحريري يؤكد الحاجة إلى بدء جولة جديدة من المشاورات بدأت أمس باتصالات بين القوى الأساسية في الأكثرية للوقوف على حقيقة أسباب اعتذاره عن قبوله أي تكليف محتمل في ظل هذه الأوضاع.

النهار/ مجد بو مجاهد

سأل هل سيرشح الرؤساء الأربعة: "الحريري- سلام- السنيورة- ميقاتي"، نواف سلام لرئاسة الحكومة بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري عن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة؟

ولفت إلى أن بعبدا لن تدعو إلى الاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع، مبدياً تخوفه من احتدام سياسي ينتظر لبنان.

النهار/ وجدي العريضي

وصف لبنان بأنه يعيش مراحل من حقبة السبعينات ممزوجة بنكهة الثمانينات وكلتاهما ما جلبت إلا الحروب والويلات والنكبات. وعرض لوجود استياء في دار الفتوى وفي أوساط الطائفة السنية حيال اللقاءات التي تحصل في عين التينة وحيال حراك الوزير جبران باسيل لتسمية الرئيس المقبل للحكومة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن لبنان أمام أخطر المنعطفات فإما المرونة السياسية التي تسمح بإعادة نهوضه، وإما الخراب الذي لن يحمل التاريخ مسؤوليته إلا للمقامرين بالبلد والناس والمولعين بلعبة التعطيل، قائلاً: بات اللعب بالوقت لا سيما في الملف الحكومي لعباً بالنار.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مصادره أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان واثقاً في أن رئيس المستقبل سعد الحريري سيواجه مجدداً لو جرى تكليفه، النمط القديم في التأليف والإصرار من قبل البعض على حصص شخصية وفئوية، وإذا تمكن من تشكيل الحكومة فإنه سيصطدم بالعرقلة والتعطيل على طاولة مجلس الوزراء كما كان يحصل في السابق.