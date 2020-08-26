The New York Times

روسيا ترفض دعوات للتحقيق في تسمم نافالني

وصف الكرملين مزاعم تورط موسكو في "تسميم" المدون المعارض، أليكسي نافالني، بأنها "غير صحيحة وضجيج فارغ"، ولا يمكن أخذ هذا الأمر على محمل الجد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف خلال محادثة مع صحفيين: "لا يمكننا أن نتعامل بجدية مع الاتهامات التي نقلتموها. هذه اتهامات لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، وهي عبارة عن ضوضاء فارغة. لذلك، لا ننوي التعامل حيالها بجدية". وأشار بسكوف إلى أن الكرملين لا يرى حتى الآن ما يدعو لإجراء تحقيق جنائي في الحادث، وسيجرى التحقيق في حالة ثبوت عملية التسمم.

Haaretz.com

اليونان تقول إنها تريد الحوار مع تركيا لكنها ستدافع عن حقوقها السيادية

وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس قال بعد لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا يوم الثلاثاء إن اليونان مستعدة للمشاركة في حوار مع تركيا، ولكن عندما يكون ذلك بعيدًا عن التهديدات. وقال وزير الخارجية اليوناني إن "أحد العناصر الأساسية للحوار هو محاور موثوق به وإطار مرجعي واضح، والإطار المرجعي هو قواعد القانون الدولي". وأكد وزير خارجية اليونان على أنه "بدون تهديدات لا نستخدمها، ستدافع اليونان باسم القانون عن سيادتها وحقوقها السيادية وحدودها الوطنية والأوروبية وسيادتها وحقوقها السيادية" أضاف "ليس أمام أوروبا خيار سوى القيام بذلك وأنا أحثكم على عدم ارتكاب أي سوء تفاهم حيال ذلك". كما ناقش وزير الخارجية الوضع في ليبيا مع نظيره هايكو ماس، وأعرب عن ترحيب اليونان بالإعلان الأخير عن وقف إطلاق النار، وقال إنها خطوة إيجابية مهمة نحو حل سياسي من خلال عملية مصالحة وطنية.

روسيا اليوم

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالاً مع وزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي يوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، في بيان، بأن الاتصال "تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية".

وأعرب الوزيران، حسب الوكالة، "عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل. وبعد توقيع هذا الاتفاق أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994). واتصال اليوم يأتي بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات ألغت الاجتماع المرتقب مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي عارض فيها علنا الخطط الخاصة بإبرام صفقة بين واشنطن وأبو ظبي لبيعها مقاتلات أميركية من نوع "F-35".