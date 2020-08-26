الوكالة الوطنية للإعلام

دياب استقبل لجنة متابعة انفجار المرفأ

الصحناوي: دولة الرئيس أكد دعم الجهود لتوفير الأموال لإعادة المواطنين سريعاً إلى منازلهم

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لجنة متابعة قضية انفجار المرفأ، ضمت النواب: نقولا الصحناوي، أنطوان بانو، حكمت ديب، ألكسي ماطوسيان، إدغار طرابلسي، وسيزار أبي خليل، بحضور وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر والمستشار خضر طالب. وبعد الاجتماع، قال الصحناوي: "عرضنا لدولة الرئيس القوانين التي سبق أن قدمها تكتل لبنان القوي من أجل إحاطة عملية الإغاثة وإعادة الإعمار في المنطقة المنكوبة، وفقاً للنصوص التشريعية اللازمة. وتناولنا مواضيع بدل الإيواء والعملية التنظيمية التي يقوم بها الجيش اللبناني وعمل غرفة العمليات في بلدية بيروت. ثم أطلعتنا وزيرة الدفاع على التقنيات والأساليب المتبعة الفعالة والسريعة. كما أكد دولة الرئيس دعم كل الجهود الرامية إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن. وشدد الرئيس دياب على أهمية إعادة إعمار المناطق المتضررة كما كانت في السابق لناحية الطابع الثقافي والاجتماعي، مع المحافظة على النسيج الاجتماعي السائد في المنطقة".

وكالة أنباء رويترز

السودان وإثيوبيا تتعهدان بالعمل على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا والقيادة السودانية يوم الثلاثاء إنهما سيبذلان كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاق بشأن سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل الأزرق تسبب في خلاف كبير بين أديس أبابا والقاهرة على إمدادات المياه. وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو تموز. لكن الدول الثلاث عادت للمحادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي. وزار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الثلاثاء الخرطوم يرافقه وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين السودانيين الذين أدوا دوراً بارزاً في المفاوضات مع الدولتين المجاورتين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيان مشترك روسي تركي إيراني بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والنفط السوري

نددت كل من تركيا وروسيا وإيران، في بيان مشترك عقب مشاوراتها حول سوريا في جنيف، بالصفقة النفطية بين إحدى الشركات الأميركية والتشكيلات الكردية في سوريا، بالإضافة للهجمات الإسرائيلية المستمرة. وجاء في البيان: "أبدت الأطراف اعتراضها على المصادرة غير القانونية وتحويلات عائدات النفط، التي يجب أن تؤول إلى سوريا. كما نددت بالصفقة النفطية غير القانونية بين شركة تحمل ترخيصاً أميركياً والتشكيلات غير القانونية". وأضاف "نددت الأطراف بالهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد سوريا، والتي تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتضر بسيادة سوريا وجيرانها، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". وختم البيان "أكدت الأطراف عزمها على مكافحة كل أشكال الإرهاب والتصدي للأجندة الانفصالية، التي من شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك بالأمن القومي لدول الجوار، كما اتفقت على مواصلة التعاون بهدف القضاء التام على الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"النصرة" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا) والجماعات الأخرى المرتبطة بها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة على أنها إرهابية".