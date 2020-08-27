جائحة كورونا في العراق: رُبّ ضارةٍ نافعة

منذ الغزو الأمريكي في عام 2003، تتحدّد العلاقات العسكرية المدنية في العراق من خلال تأثير رئيس الوزراء والتحالفات السياسية التي توصله إلى السلطة. بعد مرحلة الرئيس السابق صدام حسين، يتم بناء الحكومات في العراق من خليط من أحزاب المعارضة العرقية والطائفية السابقة وميليشياتها، وقد شكّلت الصفقات بين الأحزاب السياسية الرئيسية ولاءات وتشكيلات القوات الأمنية العراقية، التي تتكون من الجيش والشرطة. تخضع القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي لسلطة السياسيين الذين يرعونهم، لذا فإن الاضطراب السياسي يؤثر على فعالية القوات الأمنية. تسبّب انتشار جائحة كورونا في خلافات داخل الأحزاب السياسية الرئيسية، لا سيما الأحزاب الشيعية، حول كيفية منع انتشار الفيروس من إيران وكذلك كيفية التعامل مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في المناطق ذات الغالبية الشيعية. تخلق هذه الانقسامات فرصة للسياسيين العراقيين للتفاوض على ولاء أكثر اتساعًا في القوات الأمنية وتكوين مؤسسة عسكرية تخدم المصالح الوطنية للعراق أكثر من المصالح الدولية.

هل يغيّر الانخراط الإقليمي والدولي المطّرد في لبنان موازين القوى فيه؟

بدا غداة الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت في 4 آب أن الاهتمام الدولي في لبنان قفز فجأة إلى واجهة الأحداث. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يُنحى أساساً إلى اعتبارات إنسانية تتعلّق بالكارثة، إلا أن ثمة ما هو أكثر من هذا. هناك فوق كل شيء التنافسات السياسية المُتنامية في بحر المتوسط. لقد تدفّق ممثلو القوى الإقليمية الرئيسة تباعاً على بيروت المنكوبة، لكن يبدو أن تنافس تركيا مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في المشرق وشمال أفريقيا- خاصة في ليبيا، ولكن أيضاً الآن في البحار حول قبرص واليونان- تمدّد إلى لبنان. وقد تكهّن محللون بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في 6 آب التي طرح خلالها مبادرة لإخراج لبنان من أزمته السياسية الحادة، كان هدفها جزئياً موازنة الوجود التركي في البلاد.