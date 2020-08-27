TL

ماكرون عائد إلى بيروت في الأول من أيلول للاحتفال بمئوية لبنان الكبير في قصر الصنوبر، مئوية تطرح ألف سؤال وسؤال في ظل الواقع السياسي والاقتصادي المأزوم الذي نعيشه. وعلى وقع التعثر في الملف الحكومي ترقب لما سيحمله الضيف الفرنسي في جعبته من مبادرة، علها تحدث خرقا في جدار هذا الملف الذي يزداد تعقيداً.

المنار

أن يبقى العدو على رعبه وخوفه بانتظار القصاص القادم إليه، فهذا مطلوب، أما أن يعتدي على السيادة اللبنانية ويعرض حياة اللبنانيين للخطر، فهذا لن يزيده إلا رعبا ويعظم من القصاص الذي يعرف بقيادتيه السياسية والعسكرية أنه قادم لا محال.

nbn

مشهد العدوان الإسرائيلي على الجنوب واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى قنابل مضيئة لرؤية غاياته وفهم خلفياته. جيش العدو الذي تذرع بأن نيران أسلحة خفيفة أطلقت من لبنان تجاه دورية تابعة له رد على هذه الرواية الخفيفة واللقيطة بقذائف فوسفورية محرمة دوليا طالت بلدات ميس الجبل وحولا ومارون الرأس وعيترون.

mtv

البطريرك الراعي الذي زار اليوم المواقع المتضررة جراء زلزال الرابع من آب، هاله أن هذه الطبقة تتعامل مع الكارثة، في وعيها الأدنى وكأننا في مرحلة ما قبل 4 آب، وفي وعيها الأقصى وكأنها حادث سير بسيط.

NTV

في الأسماء التي تتقدم لائحة المرشحين، يبرز نواف سلام كتسمية يوافق عليها المستقبل من دون معرفة ما إذا كان حزب الله لا يزال يرفع الفيتو على هذه الشخصية أم سيبدي مرونة على اسم سلام.

OTV

دايفيد شينكر أرجأ زيارته للبنان، لكن ماكرون راجع في الأول من أيلول. قصر الإليزيه حسم الجدل… أما الجدل اللبناني حول التكليف والتأليف، فينتظر حسما للتفاهم الداخلي على وجوب توحيد الجهود للاستفادة من الفرصة الدولية المتاحة، بتحقيق الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية، الناتجة عن ثلاثين عاما من الإخفاق.

LBC

علمت ال lbci ان مواعيد زيارة شنكر حددت، سيتناول شينكر خلال لقاءاته مواضيع عدة، أبرزها ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل. اما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أعلن قصر الإليزيه رسميا، انه عائد إلى لبنان في الأول من أيلول المقبل.

الميادين

أكد المبعوث الإيراني إلى جينيف علي أصغر خاجي أن الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

الجزيرة

تصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بليبيا في حين سجلت فلسطين 602 إصابة جديدة وحالتي وفاة.

العربية

تركيا ستبيع لقطر الطيران والمطار والبورصة لتسديد 430 مليار دولار.