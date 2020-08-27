لبنان الحر

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أنه وفي اليوم الثالث والعشرين من تاريخ وقوع الانفجار في ​مرفأ بيروت​ وتضرر المناطق المجاورة، لا زال عناصر ​الدفاع المدني​ يواظبون على متابعة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل ليلاً نهاراً بالنشاط عينه التزاماً بتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد خطّار إلى حين التمكن من العثور على كافة ​المفقودين​ والانتهاء من المهام الموكلة اليهم".

صوت لبنان

زار وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري خيمة وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة حرش بيروت وتم الاطلاع على استكمال حملة توزيع المساعدات الغذائية ومواد التنظيف للعائلات الأكثر حاجة التي تضرّرت من انفجار مرفأ بيروت.

radio orient

جال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على كنيسة مار مارون في الجميّزة حيث تطّلع على الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.

اذاعة النور

التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة قائد اليونفيل ستيفانو ديل كول تحضيرا لجلسة مجلس الأمن الجمعة للبت بالتجديد لقوات الطوارئ.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، وطلب منه الإسراع في إجراء عمليات مسح الأضرار الناتجة عن الانفجار في مرفأ بيروت لاسيّما في الأحياء السكنية.