دعا محللون عسكريون الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق عميق في الأحداث التي وقعت عند الحدود مع لبنان، وأشار المحلّل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أنّ تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنّ خلية قناصين تابعة لحزب الله، أطلقت النار من مسافة 200 متر تقريباً، لكن الرصاص كان بعيداً جداً عن إصابة (جنود إسرائيليين).واعتبر المحلّل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، رون بن يشاي، أنّ إطلاق النار باتجاه قواتنا كانت خطوة متعمّدة بادر إليها حزب الله، الذي قنص نشطاؤه قوة للجيش الإسرائيلي كان تنفذ نشاط عملاني عند الحدود، وعلى ما يبدو أنّ هذا كان كميناً بالقرب من موقع موجود عند محور تسلّل محتمل من لبنان. وأشار المحلّل العسكري في موقع "واللا" الإلكتروني، أمير بوحبوط، إلى أنّه تواجدت خلية في المنطقة والقوات (الإسرائيلية) لا تعلم إذا نجحت بالفرار، أو أنّها تنتظر تطورات. ووفقاً للتاريخ عند الحدود، فإنّ حزب الله قادر على تنفيذ عملية تضليل ومماطلة بحيث الهجوم النوعي يكمن للجيش الإسرائيلي في نقطة ضعف.

اعتبر غانتس أنه "استمرت الليلة الماضية التحديات الأمنية في الشمال والجنوب أيضاً. وسنواصل العمل من أجل تحقيق الهدوء المطلق في جنوب البلاد.

قالت مصادر طبية إنّ رجلاً إسرائيليا (35 عاماً) توفي إثر تعرّضه للطعن في مدينة بيتاح تكفا وقال مسعفون بعد الطعن إنّ الرجل كان غائباً عن الوعي وأنّه أصيب بعدة طعنات، ووصفوا حالته بالخطيرة قبل أن يتوفى في المستشفى، وأنّها اعتقلت المشتبه بالطعن وهو خليل عبد الخالق دويكات (46 عاما) من سكان منطقة نابلس في الضفة الغربية ويحمل تصريحاً للدخول إلى إسرائيل ويتواجد فيها بشكل قانوني.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنّ اتفاق تطبيع العلاقات الذي توصّلت إليه مؤخراً الإمارات وإسرائيل يمثّل أهم خطوة تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تُسهم زيارته الخليجية في تطوير هذه الدفعة للتوجّه نحو السلام في المنطقة. وأجرى بومبيو محادثات في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني للبلاد، طحنون بن زايد. بعد أن بحث الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج في البحرين، ضمن جولة له في الشرق الأوسط، بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات.

أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنامة، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية.

شدّد الإعلام الإسرائيلي على أّن هناك خلافات حادّة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية من جهة وبين الموساد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، بشأن صفقة أسلحة متطوّرة مع الإمارات، وأشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنّ الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، تدفع وبتأييد من رئيس الوزراء نتنياهو، نحو بيع أنظمة أسلحة متطوّرة للإمارات، فيما تعارض ذلك وزارة الدفاع، التي تخشى تسرّب معلومات دفاعية حسّاسة لدول معادية لإسرائيل.

صرّح وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي تساحي هنغبي بأنّ إسرائيل تعارض بيع ولو برغي واحد من الطائرات المتطورة لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات.

اعتبر تقرير "معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي أنّ حركة حماس بادرت إلى معركة تصعيدية منضبطة ومراقبة بهدف تحقيق إنجازات، لكنها تحاذر على الحفاظ على وضع تحت سقف (التسبب في) عملية عسكرية إسرائيلية، تحسبا من استهداف إنجازاتها بما يتعلّق ببناء قوتها، وخاصّةً البنية التحتية لصناعة القذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة وغيرها من الأسلحة"، وإنّ حماس تستخدم جهات متمردة كذراع لها، من أجل إبعاد المسؤولية عن أنشطة عن نفسها. ومن جانبها، تفضل إسرائيل أيضاً إرجاء عملية عسكرية وتهاجم في إطار رد فعلها أهدافاً لحماس، ومن خلال الحذر بعدم التسبّب بخسائر بشرية، إلى جانب قيود تفرضها على قطاع غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على أراضٍ زراعية جنوبي قطاع غزة، يُزعم أنها بنى تحتية للمقاومة. ولم يسفر القصف، عن وقوع إصابات، لكنه خلف أضرارا بالغة بالمنطقة ومحيطه، كما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أخطرت بعض المواطنين لمراجعة مخابراتها.