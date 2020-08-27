أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران سمحت بدخول مراقبين إلى موقعين حددتهما الوكالة في وقت سابق، للتأكد من أنشطة إيران النووية، وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر ‎صالحي، في بيان مشترك، إن إيران تتيح طواعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران مستعدة كما في السابق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات، وأوضح الرئيس الإيراني خلال استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يؤكد على أهمية استقلال ومهنية وحيادية الوكالة الدولية في التعاون مع طهران، وأشار روحاني إلى أنه في الوقت الذي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تدمير الاتفاق، النووي تعمل إيران والمجتمع الدولي لأجل الحفاظ عليه.

قالت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان إن واشنطن استهدفت 24 شركة صينية وعددا من الأفراد بحجة أنهم كانوا جزءا من عمليات بناء وأفعال للجيش الصيني الجنوبي. وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أن الشركات الأربع والعشرين لعبت دورا في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الصناعية المدانة دوليا في بحر الصين الجنوبي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من نوع "ميغ-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الروسية في بحر بارنتس.

على خلفية تداول شائعات حول إصابة زعيم كوريا الشمالية بالغيبوبة، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم ترأس اجتماعا للمجلس السياسي لحزب العمال الحاكم.