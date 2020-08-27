قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن المركز الرباعي الأمني المتكون من العراق وروسيا وإيران وسوريا مستمر بالعمل بمقره ببغداد، ومهمته تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات داعش الإرهابية عن طريق مشاركة المعلومات.

أعلنت شرطة محافظة نينوى بشمالي العراق، انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية قرب عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام (موصل -أربيل) وأشارت إلى أن سائق العجلة توقف إلى جانب الطريق العام وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة، مما أدى إلى انفجار العبوة وإصابته.

استدعت الشرطة الموريتانية المكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، مجددا للتحقيق حول شبهات فساد

ضمت قائمة وزراء الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي، اسم الكفيف وليد الزيدي، كوزير للثقافة، ليكون بذلك أول وزير كفيف في تاريخ الحكومات في تونس.