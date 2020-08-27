الشرق/ يحي جابر

نقل عن مصدر ديبلوماسي قوله أن لبنان أمام فرصة قد لا تتكرر بسهولة، للخروج من أزماته المتراكمة، على مدى سنوات، حتى ولو استلزم بعض الوقت، والشرط الأساسي في ذلك هو الإسراع في تشكيل حكومة تعبر عن الشرعية الوطنية، وتتولى برنامجا إنقاذيا جديا، وتلتزم إجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات، وبعيدا عن سياسة تقاسم الحصص، على قاعدة "اعطيني لأعطيك"، وبعيدا عن التدخلات الفردية والفئوية والمصالح الخصوصية.

الديار/دوللي بشعلاني

نقل عن مصدر سياسي قوله أنه من الصعب إيجاد رئيس حكومة ووزراء مستقلّين وحياديين، على ما تُطالب به دول الخارج، لأنّ السياسة هي التي تتحكّم بالحياة اللبنانية بشكل عام. وفي حال وُجد أشخاص خبراء ومُتخصّصين فلن يكونوا غير مُسيّسين، وهذه العقبة هي نفسها التي اعترضت مُهمّة رئيس الحكومة الحالية، فتمّ تشكيلها من لون واحد. أمّا اليوم فالمطلوب حكومة تضمّ الجميع، أو على الأقلّ توافق المكوّنات السياسية كافة عليها، لكي تتمكّن من العمل على إنقاذ البلاد أولاً، فتكون حكومة طوارئ تعمل على إعادة الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل 17 تشرين.

الديار/فادي عيد

نقل عن مصادر متابعة للحراك الجنبلاطي قولها بأن جنبلاط، يرى أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية، ولديه رغبة جامحة حول هذا المنحى، على أن تكون حيادية، وهو الذي يُردّد في مجالسه الخاصة، كما ينقل عنه أصدقاؤه، بأنه لن يُشارك في أي حكومة جديدة مهما كان شكلها ولونها، وحسم هذا الخيار كما في المرة السابقة نهائياً، ما يعني أنه، وبما يملكه من معلومات وقراءة سياسية للواقع الحالي، لا يُريد الصدام مع أي طرف من الحلفاء أو الخصوم.

الديار/ناجي البستاني

نقل عن أوساط نيابية مَحسوبة على قوى 14 أذار السابقة قولها إلى أنّه في غُضون ذلك، يُوجد اتجاه مُتزايد لدى قيادات سُنّية فاعلة لاستعادة المُبادرة في عمليّة تأليف الحُكومة، حيث تتسع دائرة الرفض للمُحاولات الحاليّة الرامية إلى أن يسبق التشكيل عمليّة التكليف، لأنّ من يجب أن يُشكّل الحكومة هو رئيسها السُنّي المُكلّف من النوّاب، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، بحسب بُنود الدُستور التي لا تنصّ إطلاقا على أن تتمّ عمليّة التكليف والتشكيل بالتنسيق ما بين رئيس الجمهوريّة وبعض القوى السياسيّة الأخرى. وكشفت هذه الأوساط نفسها أنّ رؤساء الحكومات السابقين يتدارسون الموقف حاليا، بالتنسيق مع دار الفتوى، ومن غير المُستبعد أن يذهبوا إلى المُطالبة بتسمية السفير السابق نواف سلام رئيسا للحكومة، بعد أن بدأوا برفع الصوت بضرورة إجراء الاستشارات النيابيّة من دون أيّ تأخير إضافي.

اللواء/عمر البردان

نقل عن أوساط بارزة في التيار المستقبل اعتقادها، أن إصرار حزب الله على ما يسمى حكومة وحدة وطنية، لا يشكل مخرجاً للأزمة، بقدر ما سيفاقم الأمور ويجعلها أكثر صعوبة، في ظل ما حالة التردي التي يواجهها لبنان، باعتبار أن حكومة الوحدة، ما كانت يوماً إسماً على مسمى، وبالتالي فإن أي مجازفة باتجاه هذا الخيار في الوضع الراهن، لا يمكن النظر إليه إلا من زاوية الإمساك بالقرار السياسي.

الجمهورية/جورج شاهين

رأى أن الحراك الدولي في اتجاه لبنان أوحى باهتمام مقبول وضامن بحدّه الأدنى. واعتبر أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون توجّت هذا الحراك، لترسم بداية خريطة الطريق إلى التمديد للقوات الدولية في لبنان، في ظروف قد لا تكون الفضلى، ولكنها في ظلّ المعطيات الحالية تبقى كافية لعبور المرحلة بأقل الخسائر، للتفرّغ إلى المهمات الأخرى الشاقة والمتعددة. متسائلاً هل سينجح اللبنانيون في مواجهتها؟ وهل يمكن توقّع ما هو إيجابي ومن أبواب فرج من بعدها؟