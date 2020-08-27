The Wall Street Journal

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشركات الصينية الناشطة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

قالت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان إنّ واشنطن استهدفت 24 شركة صينية وعدداً من الأفراد بحجّة أنهم كانوا جزءًا من عمليات بناء وأفعال للجيش الصيني في جزر بحر الصين الجنوبي. وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أنّ الشركات الأربع والعشرين لعبت "دوراً في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الصناعية المدانة دوليًا في بحر الصين الجنوبي". وقالت وزارة الخارجية في بيان منفصل: إنّها ستفرض قيودًا على التأشيرات لأفراد صينيين "مسؤولين عن، أو ضالعين في" هذه الأعمال في بحر الصين الجنوبي، وأولئك المرتبطين باستخدام الصين "الإكراه ضد المطالبين (بالحقوق) في منطقة جنوب شرق آسيا لمنع وصولهم إلى الموارد البحرية".

The jerusalem Post

روسيا بدأت تجارب لقاح كورونا المعتمد على 40 ألف شخص

أعلنت روسيا يوم الأربعاء إطلاق اختبارات سريرية واسعة النطاق للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" تشمل 40 ألف شخص وتجري في العاصمة موسكو. وقال عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، في بيان: "نبدأ مع زملائنا في مركز غاماليا الوطني البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وبدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اختبارات للقاح في مرحلة ما بعد التسجيل، ستجري في موسكو". وذكر أن التجربة يمكن أن يشارك فيها 40 ألف شخص على أساس تطوعي، مع أن يكون عمر المشاركين أكثر من 18 عامًا وشرط ألا يحمل أعراضًا لأي عدوى فيروسية تنفسية حادة وأنه لم يصب أبدًا بمرض "COVID-19". ولفت عمدة موسكو إلى أنّ الحديث عن أنّ اللّقاح الروسي تم تطويره خلال شهر أو شهرين غير صحيح، مشدداً على أنّ خبراء مركز غاماليا يقومون بعمل علمي منذ الثمانينيات من القرن الماضي أتاح تصميم نهج متكامل في تطوير أمصال ضد أمراض مختلفة بينها معدية خطيرة، وأكد في هذا السياق أن "أمن اللقاح الجديد أمر تم إثباته".

روسيا اليوم

بومبيو: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أهم خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عامًا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن اتفاق تطبيع العلاقات الذي توصّلت إليه مؤخراً الإمارات وإسرائيل يمثّل "أهم خطوة تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاماً". وقال بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء، عبر "تويتر"، خلال زيارة يقوم بها إلى الدولة الخليجية: "يسرّني أن أصل إلى الإمارات وأن أهنّئ الشعب الإماراتي بالتوصل إلى اتفاق إبراهيم التاريخي، الذي يمثّل أهم خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاماً". وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تُسهم زيارته في "تطوير هذه الدفعة للتوجّه نحو السلام في المنطقة". وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب، في بيان مشترك، التوصّل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عمليّة ضم أراضٍ في الضفّة الغربية المحتلّة من قبل إسرائيل.