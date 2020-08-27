وكالة الأناضول

نيوزيلندا.. ناجون وأقارب ضحايا مجزرة المسجدين يواجهون القاتل في المحكمة

واجه أهالي ضحايا مجزرة المسجدين في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية، والناجون من الجريمة، منفّذها الإرهابي برينتون تارانت، داخل المحكمة المختصّة بالحكم عليه، حيث رووا آلامهم ومشاعرهم بحضور القاتل. وتُواصل المحكمة العليا في نيوزيلندا، منذ الإثنين، الاستماع لروايات وشهادات أهالي الضحايا والناجين، في جلسات النطق بالحكم والمقرّر استمرارها لمدة 4 أيام.

وكالة أنباء رويترز

بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة للبحرين تناولت الاستقرار الإقليمي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات يوم الأربعاء بعد زيارة للبحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط. وقال بومبيو في البحرين مساء يوم الثلاثاء إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس آب. وكتب على تويتر بعد اجتماعه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة يقول ناقشنا أهمية تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين لا سيما أهمية وحدة الخليج ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما تدعوان المزيد من الدول العربية إلى السير على خطى الإمارات. وتحدث وزير المخابرات الإسرائيلي عن البحرين بوصفها مرشحاً محتملاً لاتخاذ الخطوة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكاظمي يبعث رسالة إلى الأسد بشأن الإرهاب في العراق وسوريا

بعث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، "استقبل الرئيس بشار الأسد، فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، مؤكدةً أنً "الفيّاض نقل إلى الرئيس الأسد رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي تتعلّق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدّات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المستمر للجهود السورية العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي تتعرض له البلدان من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى.