النهار 25/8/2020

الجماعية غلبت المال ونجومه... بايرن ميونخ "ملك ملوك أوروبا"

بجدارة واستحقاق توّج بايرن ميونيخ بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أطول نسخاته، الفريق البافاري قدّم بطولة مثالية وبتشكيلة لا تشوبها شائبة، وانتزع "الكأس الفضية ذات الأذنين" منهياً حلم باريس سان جيرمان الفرنسي في التتويج القاري بفوزه عليه 1-0 في المباراة النهائيّة في لشبونة.

الشرق الأوسط 25/8/2020

تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا

قال الاتحاد الآسيوي في بيان له، إنّ "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يواصل التزامه بتطوير التحكيم والارتقاء به إلى مستويات جديدة، حيث قرّر تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد ( في إيه آر) اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سيتم للمرة الأولى تطبيق هذه التقنية في مسابقات الأندية للاتحاد"، وأضاف أنّ الاتحاد الآسيوي "قام بتنظيم العديد من دورات حكم الفيديو المساعد منذ مارس 2018، وقد أنجز الاتحاد خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم".

نداء الوطن 27/8/2020

ليستر يمدّد عقد فاردي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي عن تمديد عقد هدافه جايمي فاردي لمدّة عام إضافي حتّى موسم 2022-2023. وكافأ الفريق مهاجمه على إحرازه لقب هداف الدوري الممتاز في الموسم المنصرم برصيد 23 هدفاً. وأوضح النادي أنّ لاعب الوسط جيمس ماديسون وقّع عقداً جديداً لمدّة أربع سنوات، فيما وافق الفرنسي نامباليس ميندي على تمديد عقده.

الجمهورية 27/8/2020

فوز قياسي يعيد كليبرز إلى المقدّمة

استعاد لوس أنجليس كليبرز المبادرة في سلسلته مع دالاس مافريكس وتقدّم عليه 2-3، وذلك بعد أن اكتسحه 111-154 في الدور الأوّل من "بلاي أوف" دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين، الذي يُستكمل في مجمّع "وورلد ديزني" في أورلاندو بولاية فلوريدا، من دون جمهور بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19".