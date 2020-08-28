TL

استشارات التكليف بعد زيارة ماكرون بيروت الثلاثاء المقبل مشاركاً في إحياء ذكرى مئوية لبنان وحاملاً في الوقت نفسه خارطة طريق لحل أزمة البلد.

المنار

بعينهم تأكد الصهاينة أن العين بالعين، وبعضة ندم سيعرفون أن السن بالسن، والمحتل ظالم . وقناعتهم أن قصاص المقاومة آت كما نقل الإعلام العبري عن قادته ومحلليه، وأن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند صدق وعده. وعليه فإنهم باقون على "إجر ونص" بل على "رؤوس أصابعهم"، عززوا من إجراءاتهم عند الحدود مع لبنان، ومنعوا تحرك آلياتهم، ولا خيار لجيشهم سوى انتظار الرد، وفي أذهانهم كلام السيد نصر الله بالأمس من أن ما جرى عند الحدود من ثوران صهيوني على لبنان خطير وحساس، وهم يقرأون بين الكلمات، ويعرفون دلالات ترحيل التفصيل فيه إلى وقته.

nbn

إطلالة متلفزة للرئيس نبيه بري يوم الاثنين والمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لجريمة تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

وفي انتظار المواقف التي ستتضمنها كلمة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل تتركز الاهتمامات الداخلية في جانب كبير منها حالياً على زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة للبنان.

mtv

إن رئيس الجمهورية سيدعو إلى الاستشارات النيابية الملزمة إما السبت أو الاثنين أي قبل وصول ماكرون وإن معلومات أخرى أكدت أن الاستشارات لن تحصل، لأن الاجواء لم تنضج بعد لاختيار رئيس جديد للحكومة. أي من السيناريوهين هو المرجح؟ حتى الآن السيناريو الثاني هو الأقوى.

NTV

الكورونا يفتك بصمت ويصعد اليوم إلى أعلى سلم أرقامه بسبع وفيات وستمئة وتسع وثمانين حالة إصابة.

OTV

الاجتماع الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وباسيل تمحور على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة فاعلة ومنتجة تلتزم برنامجاً إصلاحياً محدد المعالم والأهداف من دون شروط وعراقيل في المباحثات.

LBC

عقد اجتماع في عين التينة ضم الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والحاج حسين خليل عن حزب الله والمساعد السياسي للرئيس بري علي حسن خليل وعلى خط التكليف ولم تحدد مواعيد الاستشارات...

الميادين

أعلنت ​الحكومة السورية عن "بدء وصول ​المياه​ إلى ​مدينة الحسكة​ شمال شرق البلاد وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الانقطاع عن المدينة وريفها ونحو 25 يوماً عن بعض أحيائها"، موضحة أن ذلك "تم بعد تشغيل 17 بئراً و3 مضخات، وتعبئة الخزانات الرئيسية في الحمة، والمباشرة بالضخ باتجاه أحياء المدينة"، مشيرة إلى أن "بدء وصول ​مياه الشرب​ إلى المدينة من المحطة تم بعد الجهود السورية والضغوط البرلمانية والأممية على النظام التركي".

الجزيرة

تلقى ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​مايك بومبيو​، وتم خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

العربية

استقبل وزير الدفاع ​العراقي، جمعة عناد، وزيرة ​الجيوش الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​، في مقر الوزارة، خلال زيارتها للعراق التي تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين الوزارتين في مجال التدريب والتسليح و​مكافحة الإرهاب​.