لبنان الحر

أشار النائب ​زياد حواط​ إلى أن "رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ قتل واستشهد بسبب موقفه من ​سياسة​ وسلاح ​حزب الله​ وبسبب مشاركته بمؤتمر البريستول وعدائه مع ​النظام السوري​، والأسباب سياسية والمحكمة أدلت بذلك"، مشيراً إلى أن "الانفجار الذي حصل في ​مرفأ بيروت​ هو مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، الإهمال لا يوصف والجريمة عظمى ولا توصف وبالحالتين الملف لا يتعالج إلا بلجنة تحقيق دولية ".

صوت لبنان

شدد النائب المستقيل ​الياس حنكش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه "يجب على ​الدولة​ الواعية والحاسمة والفارضة هيبتها والحريصة على أمن الناس أن تعالج جذرياً مشكلة ​السلاح​ المتفلّت"، مضيفاً: "خلصنا مسكنات، البلد بحاجة لعملية جراحية​ وعلى كل الأصعدة".

radio orient

أشارت النائبة ​رولا الطبش​، إلى أنه "صار واضحاً بأن هناك مخطط خارجي، بأياد داخلية، يعمل على إسقاط البلد في فخ التقاتل الأهلي، لا سمح الله.

اذاعة النور

لفت النائب ​حسين الحاج حسن​، إلى أنّ "تعليقًا على ما أَورده أحد المواقع وتمّ تداوله ونشره من قِبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيّة المحليّة والعربيّة، وتضمّن اتهامات كاذبة حول تخزين مادّة نترات الأمونيوم من قِبل الحاج حسن عندما كان وزيرًا للزراعة في مستودعات تابعة لـ"​حزب الله​"؛ فإنّ الحاج حسن ينفي هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا ويؤكّد أنّ لا أساس لها من الصحّة على الإطلاق ويضعها في إطار حملات التضليل والتحريض والإساءة من قِبل جهات مخابراتيّة وإعلاميّة معادية".

صوت المدى

أشارت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​ إلى أن أداء التيار الوطني في جميع الوزارات التي استلمها في الحكومات السابقة كان نموذجياً وكان البعض يريد لهذا النموذج أن ينتهي، لهذا يهاجم التيار الوطني الحر ورئيسه ​جبران باسيل​، ونحن لا نعرقل ​تشكيل الحكومة​، ونحن نمد يدنا إلى الجميع خصوصاً في هذه المرحلة".