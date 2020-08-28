أعلن مسؤول أفغاني رفيع، أن مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة "طالبان" ستبدأ في أيلول، بعملية دبلوماسية جوهرية تحتاجها أفغانستان لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عقدين.

استبعد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني اندلاع حرب بين اليونان وتركيا على خلفية النزاع الحالي بين البلدين حول مصادر الطاقة بمياه شرق المتوسط. ورأى وزير الدفاع الإيطالي أنه يجب تفادي "أي شرارة" والتحدث بــــ لغة المسؤولية.

ذكرت قناة "أن بي سي 7" الأميركية نقلاً عن مصدر في البنتاغون أن الحريق الذي نشب على متن السفينة الهجومية البرمائية "بونهوم ريشارد" الشهر الماضي قد يكون ناجماً عن إشعال النار.

أكد المدير السابق بالنيابة للاستخبارات الوطنية الأميركية، ريتشارد غرينيل أن قضية التواطؤ المزعوم بين موظفي حملة دونالد ترامب وموسكو خلال انتخابات عام 2016، مبنية على بيانات كاذبة. وقال غرينيل أمام المؤتمر العام للحزب الجمهوري: بصفتي القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية، شاهدت قضية تواطؤ الديمقراطيين مع روسيا بالكامل، وما رأيته أصابني بالمرض.

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، إن عملية انتقال السلطة في مالي يجب أن تكون سريعة، منوهاً بأن الانقلاب العسكري لن يوقف العمليات العسكرية الفرنسية ضد المتشددين هناك.