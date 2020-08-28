أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، دعم بلادها لإبعاد العراق عن سياسة المحاور وقالت خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع وزير الدفاع العراقي، إن "بلادها تتعاون مع العراق للنجاح في القضاء على الإرهاب، وزيارتها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن الحكومة ستطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة، وزيارة بارلي تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري.

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن بغداد تتطلع إلى تعزيز العلاقات بما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في بغداد التي وصلها في زيارة لم يعلن عنها سابقاً. وأكد رئيس الحكومة العراقية أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، بما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين". وأن بلاده تتطلع إلى زيارة الكاظمي للسعودية.

أعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروس محمد ستيتة، أن "مجموعة إرهابية" من 40 شخصاً بينهم ليبيان أو ثلاثة هاجموا مقر سفارة ليبيا في البلاد بعد أن قفزوا عن أسوارها. وفي وقت لاحق أعلن ستيتة أن الهجوم انتهى، وأن الأمور تعود تدريجياً إلى طبيعتها.

تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل 61 ضابطاً يمنياً من خريجي الكليات العسكرية من روسيا. ووصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب، لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية.

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لقاء وصفه بـ"البناء" مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، لبحث جهود تسوية الأزمة في اليمن.