النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الرئيس سعد الحريري لم يحصل من المملكة العربية السعودية على الضوء الأخضر ليترأس الحكومة المقبلة، كما أن المملكة لم تعطه إشارات إيجابية وبدت وكأنها تقول له "تحمل مسؤوليتك". ولفت إلى أن اسم الحريري لا يزال مطروحاً بالرغم من إعلانه عدم استعداده لتسلم رئاسة الحكومة، فإن الثنائي الشيعي لم ينزعجا من بيانه على أساس أن الجميع سيعودون إليه ولا حاجة إلى تسويق أي اسم سواه.

النهار/ روزانا بومنصف

أشارت إلى وجود تساؤلات عميقة حول الأهداف من انفجار المرفأ، وما إذا كان سيدفع بلبنان الى التدويل منعاً لانحلاله تمهيداً لأخذه إلى مكان آخر. ولفتت إلى ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الخطر اليوم يكمن في "اختفاء لبنان" وهو يدعو القوى السياسية إلى الخروج من تقاعسها ومناوراتها والذهاب إلى تأليف حكومة عمل.

الشرق/ تريز القسيس

اعتبرت أن بيان الرئيس سعد الحريري الأخير ترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات ومنها تسميته لرئاسة الحكومة، وأنه رمى الكرة في ملعب الكتل النيابية وقالت إن تكليف شخصية سنية لتأليف الحكومة الجديدة سيتم قبل وصول الرئيس ماكرون مساء الاثنين.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية قولها إن البحث الجاري لتأليف الحكومة لم يتوقف في كواليس مقر بعبدا وعين التينة حيث يتم التداول في صيغ جديدة لأن خيار تسمية الرئيس سعد الحريري هو واحد من خيارات واردة. وكشفت عن أن دوائر الإليزيه على تواصل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر ودول الخليج للتشاور حول ما سيحمله الرئيس الفرنسي إلى لبنان من صيغة قد تؤدي إلى حل الأزمة اللبنانية عبر تسوية توافقية داخلية وخارجية.