The Guardian

احتجاجات بيلاروسيا: بوتين مستعد لإرسال دعمًا عسكريًا إلى لوكاشينكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن القوات الروسية لن يتم استخدامها في بيلاروسيا طالما لم تتجاوز العناصر المتطرفة في ذلك البلد الحدود ولم تشرع في أعمال شغب. وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الخميس، إن على روسيا التزامات أمنية أمام بيلاروس تتعلق بالدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها، وذلك بموجب عدد من الاتفاقات الثنائية والدولية. وأضاف بوتين أن نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منه أن تقدم روسيا لبلاده المساعدة المطلوبة أذا اقتضت الضرورة، وتابع: "قلت إن روسيا ستنفذ كل التزاماتها. وأضح بوتين أن روسيا شكلت احتياطًا من رجال إنفاذ القانون لمساعدة مينسك، لكنه استدرك قائلًا إنه تم الاتفاق مع لوكاشينكو على أن هذا الاحتياطي لن يستخدم طالما لم يخرج الوضع عن السيطرة.

Israel News

يديعوت أحرونوت

بومبيو يلتقي سلطان عمان في آخر محطة من جولته في الشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إلى سلطنة عمان، في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه أميركا لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى السلطة في كانون الثاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي قضى نصف قرن على رأس الدولة الخليجية.

روسيا اليوم

الجيش الروسي يقدم تفسيره لحادث الاحتكاك مع القوات الأميركية في سوريا

جرت يوم أمس محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارك ميلي. وناقش الطرفان الحادث الذي وقع يوم أمس في شمال شرق سوريا بين دورية الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية وعسكريين أميركيين.

ولفت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية انتباه الجانب الأميركي إلى أن الجانب الروسي قد أبلغ قيادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب مسبقا بمرور طابور الشرطة العسكرية الروسية، وفقًا للإجراءات الحالية، إلا أن أفرادًا عسكريين أميركيين حاولوا عرقلة الدورية الروسية. واستجابة لذلك، اتخذت الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ مهمتها.