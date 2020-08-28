الوكالة الوطنية للإعلام

دياب خلال إطلاق منصة التنسيق للجهات المانحة: نعاني من أزمة اقتصادية حادة والحاجة تدعو لدعم إنساني وإنمائي عكر: نأمل تشكيل حكومة سريعاً

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي، اجتماعين متتاليين، لإطلاق منصة التنسيق للدول والهيئات المانحة لمساعدة لبنان على تخطي كارثة المرفأ شارك فيهما وزيرا الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وشربل وهبة. وحضر سفراء دول: الدنمارك، الصين، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، إسبانيا، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، أرمينيا، إيران، كوريا الجنوبية، اليونان، هنغاريا، الهند، بنغلادش، رومانيا، سلوفاكيا، الجزائر، بولندا وسريلنكا، وممثلين عن سفراء دول: كندا، مصر، فرنسا، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، النروج، روسيا، السعودية، السويد، سويسرا، بريطانيا، المغرب، تونس، كازاخستان، بلجيكا، قبرص، أستراليا، النمسا، تشيكيا، البرازيل، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية، ممثلة البنك الدولي في لبنان، وفد من قيادة الجيش ضم العقيد الركن الياس زيادة، العقيد الياس عاد، والرائد أمين التنوري، والأمين العام العام للصليب الأحمر جورج كتانة.

دياب: وألقى دياب كلمة قال فيها: "شكراً على انضمامكم إلينا وعلى دعمكم المستمر لبلدنا وشعبنا، لا سيما في أعقاب كارثة مرفأ بيروت. جراح اللبنانيين لا تعد ولا تحصى. على مر السنين، عرفوا الحروب والهجمات والقنابل والفراغ السياسي وانعدام الاستقرار المالي والصعوبات الاقتصادية. وفي عصر يوم ذاك الثلاثاء المروع، حلت الكارثة من جديد، طاعنة إيانا في صميم قلبنا في بيروت. وعندما بدأ الدخان الكثيف يتبدد، بدأت الحقيقة الصادمة تتكشف".

عكر: ثم ألقت عكر كلمة قالت فيها: "حضرة السفراء وممثلي المنظمات الدولية الكرام، أهلاً وسهلاً بكم، أنتم شهود على جرحنا، وأنا أعلم أنكم توجعتم كما توجعنا. خسرتم أحباباً وأصدقاء وموظفين، كما خسرنا. وكأن ميناء بيروت، وكأن عاصمة لبنان بيروت في 4 آب عبرا واختصرا مآسي هذا الكوكب في لحظة. هذا اليوم 4 آب 2020، سيبقى حياً في ذاكرتنا الجماعية ولن ننساه أبداً. في ذلك التاريخ، انقطعت أنفاس لبنان لثوان وشعرها اللبنانيون وسيبقوا يشعرون بها الى الأبد. لقد خفت على هذه المدينة مثلما خفت على ابنتي. وكما خاف أهل لبنان على أحبائهم. لن نتمكن جميعاً في هذه القاعة وخارجها من أن نشعر مثلما شعرت عائلات مئات الذين استشهدوا، وفقدوا، وآلاف الذين جرحوا والذين خسروا منازلهم وذكريات طفولتهم. فلا حروب، ولا سياسة، بل الإنسانية مجموعة في لحظة تجل.

وكالة الأناضول

تركيا تتولى صيانة سفينة عسكرية بنغالية تضررت بانفجار بيروت

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها ستقوم بصيانة سفينة عسكرية تابعة لبنغلاديش، تضررت جراء الانفجار الهائل الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 آب الجاري. وأفاد بيان صادر عن الوزارة الخميس، أنه "بدأت عملية نقل السفينة Bns Bıjoy التابعة للأسطول البحري لبنغلاديش الصديقة والشقيقة بعد أن تضررت جراء انفجار بيروت". وأضاف البيان، أن قوات البحرية التركية ستجري الصيانة اللازمة للسفينة البنغالية بامكاناتها الذاتية. والثلاثاء الماضي قام سفير أنقرة لدى بيروت هاكان تشاقيل، والملحق العسكري بايرام بويان، بزيارة للسفينة المتضررة.

وكالة أنباء رويترز

فرنسا تطرح وثيقة للإصلاح في لبنان المثقل بالأزمات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع خطوطاً عريضة لإصلاحات سياسية واقتصادية ينبغي أن يقوم بها الساسة في لبنان من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي. وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم "ورقة الأفكار"، التي جاءت في صفحتين. وقال مصدر في مكتب ماكرون في قصر الإليزيه إن السفير سلم وثيقة مختصرة للرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، لكنه وصفها بأنها غير رسمية وليست خارطة طريق. وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقاً لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون: نتطلع لعودة القوات الروسية إلى آلية منع التصادم في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جوناثان هوفمان، بأن البنتاغون يتطلع لعودة القوات الروسية إلى آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015 في سوريا، لتجنب وقوع حوادث جديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق أمس الخميس، أن المحاولة الأميركية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاول الجيش الأميركي منع الدورية الروسية. ورداً على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".