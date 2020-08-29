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يومان فاصلان عن استشارات بعبدا النيابية بحثاً عن اسم شخصية لرئاسة الحكومة تتوافق حولها الكتل النيابية قبل التوجه إلى القصر الجمهوري..

المنار

ما يستحقه اللبنانيون فحكومة تنجز الاصلاحات العاجلة على ما قالت مصادر الايليزيه مضيفة ان الرئيس امانويل ماكرون قادم الى بيروت الثلاثاء، وقطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق برنامج الإصلاحات.

nbn

كلمة متلفزة يتوجه فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه ومن المتوقع ان تتضمن مواقف هامة حول الأوضاع الراهنة والتطورات المرتقبة.

mtv

اسم رئيس الحكومة المقبلة لا يزال غير معروف، ويرجح أن لا يعرف إلا مساء الأحد أو صباح الاثنين، كما قد لا يعرف إلا بعد انتهاء الإستشارات النيابية الملزمة بعد ظهر الاثنين.

NTV

سجلت الساعات الماضية تواصلاً بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري الذي تعهد تسليم رئيس المجلس مجموعة أسماء يزكيها رؤساء الحكومات السابقون عقب لقائهم في بيت الوسط.

OTV

اجتمع البطريرك مار بشاره بطرس الراعي بالوزير السابق سليم جريصاتي، الذي استأذن رئيس الجمهورية، شارحاً للراعي وفق معلومات ال "او تي في" ما تقوم به الرئاسة الأولى على مستويات مختلفة، من بينها الإصلاح والتصدي لبيع العقارات في المناطق المتضررة في بيروت.

LBC

في أجندة شينكر هناك بند الإصلاحات، وهو سيكمل ما بدأه وكيل الخارجية الأميركي دايفيد هيل في زيارته لبيروت.

الميادين

أعلن المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي للشؤون الدولية في ​إيران​ ​حسين أمير عبد اللهيان​، ان "​الشرق الأوسط الجديد​ يتشكل من خلال الطرد النهائي ل​أميركا​ من المنطقة"، مشيراً الى ان برايان هوك تطرق إلى خيانة ​الإمارات​ ل​فلسطين​ واعتبرها الشرق الأوسط الجديد". وشدد عبد اللهيان على ان "الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأميركيين".

الجزيرة

أعلنت السلطات ​الإماراتية في رسالة لمجلس الامن الدولي​ ردا على رسالةٍ تركية، ان "​انقرة​ تسعى لزرع الفوضى في ​العالم العربي​، وإن عملياتها العسكرية في ​سوريا​ تُعد انتهاكًا للقانون الدولي"، موضحة ان "رسالة ​تركيا​ هي محاولة لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة، وانتهاج ​سياسة​ عدوانية"، مشيرة إلى "أنها نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى ​أفغانستان​ وآسيا الوسطى، وتركيا تهدد باستخدام ​المهاجرين​ لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".

العربية

لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، إلى أن "جائحة ​فيروس كورونا​ ستتفاقم على الأرجح في الشهور المقبلة"، منوهةً بأن "الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يجري ابتكار لقاح لمكافحتها".

ولفتت ميركل إلى أنه "على الرغم من أن ​ألمانيا​ لن تسدد بالكامل الدين الذي نتج عن إجراءات التخفيف المتخذة لمواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة حتى 2058، فإن هذه التحفيزات كانت ضرورية لأنه لم يكن ممكنا السماح بتعثر الاقتصاد كلية في الوقت الراهن".