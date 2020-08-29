لبنان الحر

من الطبيعي أن يهرب "حزب الله" من المواجهة المباشرة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر تجنيد بعض الأصوات التي تدور في فلكه، لتشويه صورته (البطريرك). ولكن الحرب في هذا الحقل صعبة جدّاً بالنّسبة الى "الحزب"، الذي لطالما اعتاد على اللّغة العسكرية المُزلزلة والمدوّية والحاسمة والحازمة، فيما يجد نفسه حالياً في حرب غير تقليدية، تضعه في وجه بطريركية مارونية، لا تمتلك أسلحة، بل مواقف أشدّ حدّة من ضربة سيف، ومقاربات أهمّ من قنبلة ذريّة، في توصيفها الدّقيق لحقيقة الأمور.

صوت لبنان

أكد رئيس إقليم المتن الكتائبي الياس حنكش ان المطلوب حكومة مستقلة عن المنظومة تعمل على ثلاثة ملفات: إعادة اعمار بيروت بعد الكارثة والاصلاحات والانتخابات النيابية المبكرة وإلا لن تتجدد الطبقة السياسية.

رأى رئيس إقليم المتن الكتائبي الياس حنكش أن لبنان أمام مفترق طرق، فإما أن نتفرّج عليه كيف يُقتل ويُخنق أو نقرر أن نواجه ونُنقذه، معتبرًا أن هذه هي الفرصة الأخيرة، فإما أن نبني لبنان الجديد الذي تهدّم نتيجة استهتار اهل السلطة وسلاحهم وفسادهم وإلا فإن البلد لا يستحقنا ولا نستحقه.

radio orient

كشف رجل الأعمال ​بهاء الحريري​ "أنّه يعمل مع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، وكذلك قادة ​المجتمع المدني​ ال​لبنان​ي، لمحاولة إيجاد رئيس وزراء و​مجلس وزراء​ يمكن أن يتعاملوا مع التحدّي المزدوج، لإنهاء ​الفساد​ في لبنان ونزع سلاح "​حزب الله​".

اذاعة النور

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أنّه "ليس مسموحًا في أي دولة، أن يكون بإمكان المقتدر ماديًّا فقط أن يحصل على الخدمة الطبيّة الجيّدة".

ولفت خلال افتتاحه قسم "​كورونا​" في "مستشفى الزهراء" - ​بئر حسن​، إلى "أنّني زرت الأقسام بشكل عام، كلّها مميّزة والتجهيزات مميّزة أيضًا"، منوّهًا بـ"الاستجابة السريعة الّتي قام بها المستشفى لتحقيق قسم خاص بـ"كورونا"، بخاصّة لناحية توفير عدد من أسرة العناية الفائقة لمرضى "كورونا".

صوت المدى

أشار النائب ​زياد أسود إلى أن "النموذج المترهل في تطبيق القوانين لا بل محاذرة التطبيق لاسباب تبعية المؤسسات للميليشيات المسلحة او غير المسلحة والمسؤولين كل بحسب طائفية واستزلامه او مسكه من الرقبة او من الجيبة او من مكان اخر، يجعل ما حصل البارحة في خلدة مسألة عرضية في ظل انهيار منظومة ​الطائف​ برمتها و قيام منظمات مسلحة".