ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اليوم الثاني من اجتماعهم غير الرسمي في برلين، مواضيع تتعلق بالعلاقات مع أنقرة على خلفية التوترات في شرق المتوسط.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم إغلاق حدودها بشكل أحادي مجددا معتبرا أن هذا الإجراء أظهر عدم جدواه سابقا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

تبدأ يوم الأربعاء 2 ايلول محاكمة 14 متهما بالتواطؤ مع إسلاميين متشددين فرنسيين نفذوا هجمات عام 2015 على مجلة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر يهودي في باريس,واتهموا بجرائم من بينها توفير الأسلحة للمهاجمين وعضوية منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب، ومن بين الأربعة عشر متهما سيحاكم ثلاثة غيابيا وربما يكونوا توفوا.

اعتقلت الصين 12 شخصا فروا من هونغ كونغ على متن زورق سريع، بينهم ناشط أوقف بموجب قانون الأمن القومي الجديد، حسبما أعلنت شرطة المدينة ,موضحة أن المركب كان في طريقه إلى تايوان، الجزيرة التي تشكل في أغلب الأحيان ملاذا للفارين من البر الرئيسي الصيني.

تشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى تقدم بايدن بفارق كبير على ترامب في العديد من الولايات الأساسية.

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يواجه منذ ثلاثة أسابيع احتجاجات غير مسبوقة، أنه تلقى وعداً من موسكو بالمساعدة للحفاظ على أمن البلاد.