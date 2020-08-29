بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الأزمة السورية،وعلى رأسها الوضع الراهن في إدلب والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية واللاجئين، والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية,وتم الاتفاق على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمل اللجنة الدستورية، وتأسيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قد تخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس ترامب مؤخرا بتخفيض القوات,واوضح ان الولايات المتحدة ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة..

استكملت شركة "FNSS" التركية للصناعات الدفاعية تسليم مدرعات "بارس/Pars" العملاقة، محلية الصنع، إلى سلطنة عمان في إطار عقد أبرم في 20ايلول 2015.

أكد رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة أن القيادة العليا لا ترمي فقط إلى زيادة القدرات القتالية لقوات البحرية، وإنما إلى إعادة الاعتبار لها كقوة "يحسب لها ألف حساب" في المتوسط.

قالت السلطات المصرية أمس أنها ألقت القبض على محمود عزت القيادي من جماعة الإخوان المسلمين خلال مداهمة شقة سكنية بالقاهرة.