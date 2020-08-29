الديار/ ناجي البستاني

نقل عن مصدر أمني إن ما يُحكى عن مخاطر كبرى مُستجدّة للإستقرار الداخلي اللبناني هو عبارة عن مُبالغات في غير محلّها، وحتى عن إشاعات تستغلّ بعض الأحداث المتفرّقة وبعض الثغرات المَحدودة، لنسج الروايات غير الصحيحة حولها، بهدف بثّ القلق في نفوس اللبنانيّين. وأكّد أنّ الأمن اللبناني مضبوط الى حدّ كبير، حيث أنّ "الأجهزة الأمنيّة الرسميّة" في أعلى الجُهوزيّة لإحباط أيّ مُؤامرات، وهي أيضًا بالمرصاد لإفشال أيّ مُحاولات لضرب الإستقرار وللتشويش الأمني، من قبل خلايا صغيرة أو من قبل أفراد مُضلّلين ومُغرّر بهم. وقال المصدر نفسه إنّ هذا لا يعني النوم على حرير، لأنّ التجارب السابقة علّمتنا أنّ التراخي يسمح للمُخرّبين بالتسلّل مُجدّدًا إلى الساحة الداخليّة من الباب الأمني. وكشف هذه المَصدر الأمني، أنّ بعض الجهات الخارجيّة حاولت في الماضي القريب إستغلال التحرّكات والإحتجاجات الشعبيّة للدخول إستخباريًا على خط التظاهرات، بهدف القيام بأعمال شغب موجّه ضُدّ مصالح مُحدّدة، بالتزامن مع قيام هذه الجهات بتمويل تحرّكات معارضة مُوجّهة أيضًا، مؤكّدًا إفشال هذا المنحى، وتوقيف العديد من الأشخاص الذين سمحوا بالوصول إلى خُيوط كثيرة خلال التحقيق معهم.

الديار/صونيا رزق

نقل عن مصادر سياسية مطلّعة الى انّ ما يجري منذ فترة من فتنة سنيّة - شيعية، هو نتيجة سيناريوهات مُحضّرة مُتنقلة بين المناطق المختلطة، سنشهدها يومياً لان المندسين كثر ومُهمتهم إغراق لبنان في حرب مخيفة، داعية الى وعي الطرفين وعدم انجرارهما نحو هذا المخطط، لان الطابور الخامس الذي يحوي غرباء عن لبنان، ينجح دائماً في تنفيذ مآربه بسبب هشاشة الوضع السياسي في البلد، والعلاقات بين الاطراف المبنية على الخداع والكذب.

الديار/دوللي بشعلاني

نقل عن مصدر سياسي قوله بأنّه من شأن الإستشارات النيابية التي ستخلص الى تسمية الشخص الذي يحوز على غالبية أصوات الكتل النيابية الى رفع المسؤولية عن القادة أنفسهم الذين لم يتوصّلوا فعلياً الى اتفاق علني على إسم الرئيس المكلّف، لا سيما بعد التحذير الفرنسي من «اختفاء لبنان» في حال بقيت الأمور تسير على ما هي عليه من تقاسم للحصص والحقائب الوزارية والمقاعد النيابية. وأكّد هذه المصدر، بأنّ المشاورات ستجري خلال هذا «الويك - أند» لتفادي الوصول يوم الإثنين الى حائط مسدود، أو الى «اللاتوافق» على إسم رئيس الحكومة المكلّف. ولهذا سيتمّ التوصل ضمناً بين الكتل النيابية على تسمية الشخص الأكثر حظّاً لترؤّس الحكومة الجديدة التي يجب أن تُنجز الإصلاحات العاجلة وتقوم بالإنتخابات النيابية المُبكرة، على ما ورد في ورقة الأفكار الفرنسية التي عُرضت على المسؤولين اللبنانيين. ولكن حتى الآن لم يكشف «تيّار المستقبل» أو الطائفة السنيّة عن الإسم الأكثر ترجيحاً من قبلهما، لا سيما مع سحب إسمَي نوّاف سلام ومحمّد بعاصيري من التداول، واعتذار الحريري عن التشكيل قبل التكليف.

الشرق/يحي جابر

نقل عن مصدر ديبلوماسي قوله بأن «خيبة امل القيادة الفرنسية من لا مبالاة العديد من الافرقاء السياسيني، ومن ابرزهم القابضين على السلطة، بحجم الكارثة التي تحيط بلبنان. لافتا الى ان بين يدي الرئيس الفرنسي، ورقة تشدد على وجوب عدم اضاعة الفرص المؤاتية والوقت المناسب... ولبنان امام فرصة، قد تكون الاخرية، للتوافق على تشكيل حكومة باسرع وقت، لتفادي الفراغ في السلطة. حكومة لا غبار عليها، ويشهد لها بالمهارة والنزاهة والكفاءة، لتتمكن من تحقيق تقدم ثابت وجلي، خصوصا في مجالات الطاقة (الكهرباء) والاشغال والعدل، وسائر الخدمات الاجتامعية والانسانية. اضافة الى وجوب ان يكون امام المجلس النيايب قوانني الزامية تحايك التغيريات المطلوبة فعلياً .

الجمهورية/رنى سعرتي

نقلت عن خبير في الأسواق المالية إن عبارة استعادة الثقة تعني العودة الى النظام المالي والمصرفي الذي كان قائماً والذي أوصل الوضع الى ما هو عليه اليوم، مشيراً الى انّ احد الوزراء في الحكومة المستقيلة سبق له ان أعربَ عن قلقه من ان تؤدي خطة الحكومة الى توقّف القطاع المصرفي عن الاقراض للقطاع الخاص على غرار ما حصل في قبرص، مما أدّى الى تعطّل الدورة الاقتصادية. إلّا انّ المطلوب اليوم ليس استئناف المصارف لعملية الاقراض الاستهلاكي (شراء السلع، السفر...) التي ستؤدّي بطبيعة الحال الى خروج العملة الصعبة من البلاد، لأنّ ذلك سيؤدّي الى مزيد من العجز في ميزان المدفوعات. وأوضح قزي لـ»الجمهورية» انّ تراجع الدخل القومي نتيجة توقف المصارف عن الاقراض ليس بالمؤشر السلبي لأنه سيساهم في التأسيس لنظام جديد لا يعتمد على الاقراض بالطريقة التقليدية، بل على اقراض ودعم المصدّرين من اجل جذب العملة الصعبة للبلاد.

الأخبار/ رضوان مرتضى

نقل عن مصادر أمنية قولها، فإنّه يجري التوسع في التحقيق مع الحدادين الثلاثة، كاشفة عن اشتباه المحققين في وجود علاقة ما تربط أحد الحدّادين الثلاثة بتنظيم متشدد أو ربما وجود ميول متشددة لديه. وكشفت هذه المصادر أنّ التدقيق في هاتف الحدّاد المشتبه فيه بيّن أنّه كان قد أجرى بحثاً في وقت سابق عن المرفأ وعن رئيس مصلحة استثمار المرفأ. كما ذكرت هذه المصادر أنّ هاتفه كشف عن وجود اهتمام بالجماعات المتشددة. وإذ نفت المصادر ظهور أي ارتباط للمشتبه فيه، إلا أنّها توقفت عند كون الحدّاد المذكور قد تعلّم الحدادة عبر موقع «يوتيوب»، وأنّ ورشة المرفأ كانت الورشة الأولى التي يُشارك فيها في العمل، علماً بأنّ الاستماع إلى إفادة الحداد المذكور بيّن أنّه بدأ العمل بالحدادة لدى متعهّد الورشة من تاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٠ فقط، أي قبل يومين من تاريخ بدء العمل في المرفأ. غير أنّ كل ما تقدّم يبقى في دائرة الشبهة بانتظار دليل قاطع يثبت وجود نية جرمية.