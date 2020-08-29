روسيا اليوم

ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم تكرار "أخطاء مارس"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم إغلاق حدودها بشكل أحادي مجددا معتبرا أن هذا الإجراء أظهر عدم جدواه سابقا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال ماكرون: "دعونا لا نكرر الأخطاء المرتكبة في مارس"، في إشارة إلى المشاكل التي سببها الإغلاق الأحادي للحدود في السابق وبينها طوابير طويلة من الناس والشاحنات على الحدود. وشدد على أن "إغلاق الحدود بين بلدين لا معنى له عندما تكون هناك تجمعات ومناطق تداول نشطة كما نسميها الآن"، خاصة في ظل وجود ملايين العمال الذين يتنقلون في أوروبا ويعبرون الحدود. واعتبر أنه سيكون من "العبث" إعاقة "الحياة اليومية والاقتصادية ودعا ماكرون دول أوروبا إلى تعزيز التنسيق وتبني نهج مشتركة لمواجهة موجة ثانية مفترضة من تفشي الوباء. ويأتي تصريح ماكرون غداة قيام السلطات الفرنسية بتوسيع المناطق الحمراء لتشمل أجزاء كبيرة من جنوب البلاد. وسجلت فرنسا أمس الخميس 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومية منذ نهاية مارس الماضي، حين فرضت السلطات إغلاقا صارماً في البلاد لمدة 55 يوماً.

روسيا اليوم

"نوفاتك" الروسية تورد أول شحنة غاز مسال إلى الإمارات

قالت شركة الغاز الروسية "نوفاتك"، في بيان اليوم الجمعة، إنها وردت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للشركة الروسية فقد تم توريد الشحنة الأولى من مشروع الغاز في روسيا "يامال للغاز الطبيعي المسال" إلى الإمارات بموجب عقد فوري (قصير الأجل). وأشارت "نوفاتك" إلى أن شركة تابعة لها نفذت الصفقة، وتم شحن دفعة الغاز هذه إلى محطة جبل علي للغاز الطبيعي المسال وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وعلق ليف فيودوسيف النائب الأول لرئيس "نوفاتك" على الصفقة قائلا: "مع تسليمنا الشحنة الأولى للإمارات تقوم "نوفاتيك" على توسيع جغرافية مستهلكي الغاز الطبيعي المسال لديها". وأضاف أن "قاعدة الموارد عالية القيمة في منطقة القطب الشمالي الروسي والتقنيات الحديثة المستخدمة في مشاريع الغاز الطبيعي لـ"نوفاتيك" والحلول اللوجستية تضمن إمدادات تنافسية من حيث التكلفة لأية سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال تقريبا".