الوكالة الوطنية للإعلام

حسن افتتح القسم الخاص بكورونا في مستشفى الزهراء: الوضع غير مطمئن وعلينا المواءمة بين استمرارية الحياة والتزام الضوابط

افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الجناح المخصص لمعالجة المصابين بـ Covid-19 في مركز مستشفى الزهراء - المركز الطبي الجامعي، والذي تم تجهيزه تجاوباً مع الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة العامة للمستشفيات الخاصة للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية، في إطار مواجهة التفشي المحلي لفيروس كورونا. وأبدى حسن "ارتياحه لما لمسه خلال جولته من إرادة وكفاءة واستراتيجية بهدف تقديم مستوى علمي مميز من جهة، والاهتمام من جهة ثانية بمواكبة التحديات التي يواجهها لبنان سواء أكانت تلك المتصلة بوباء كورونا أم التحديات المستقبلية المتصلة بإعادة لبنان مرجعية طبية مميزة في الشرق الأوسط، لا سيما على صعيد السياحة الاستشفائية"، وقال: "إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق، إلا بمؤسسات أكاديمية نموذجية تعمل على تقوية كل نقاط الضعف التي يعاني منها النظام الصحي اللبناني، وخاطب اللبنانيين بالقول: "بعد أسبوع على تجديد الإقفال والتعبئة العامة، لم تسجل النتائج الإيجابية المطلوبة، بل تتراوح أعداد الإصابات بين 500 و700 إصابة، فالوضع غير مطمئن، والنزاع واضح بين الحاجة الاقتصادية ومواجهة التحدي الوبائي". وأشار إلى أن "المعيار الأول والأخير يتمثل بالتزام الناس ووعيهم بهدف التوصل إلى المواءمة بين الاستمرارية في الحياة العامة ولو بنشاط أقل من النشاط المعتاد، مع التزام الضوابط فلا تتزايد احتمالات تفشي الوباء وخروج الأمور عن السيطرة التامة".

وكالة أنباء رويترز

مسؤول: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

قال مسؤول أمريكي إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بتخفيض القوات. كانت الولايات المتحدة قد نشرت حوالي 5200 جندي في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول تنظيم الدولة الإسلامية بمفردها. وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلب للتعليق. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الحالي، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية التي ما زالت في العراق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

استقالة آبي لن تؤثر على التعاون الياباني الروسي في الشرق الأقصى الروسي

رجح نائب مدير قسم العلوم في معهد الشرق، كلية الدراسات الإقليمية والدولية في جامعة الشرق الأقصى الاتحادية، آرتيم لوكين، أن استقالة شينزو آبي من منصب رئيس وزراء اليابان ستكون خسارة مؤكدة لروسيا، ولكنها بشكل عام لن تؤثر على تعاون اليابان الاقتصادي الضعيف أصلاً مع الشرق الأقصى الروسي. وقال لوكين، لوكالة "سبوتنيك": "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل ملموس على التعاون الاقتصادي بين اليابان والشرق الأقصى الروسي. وعلى المستوى الخطابي، تحدث آبى كثيراً عن التعاون مع روسيا، ومع الشرق الأقصى، بيد أنه عملياً لم يتغير الكثير لعدد من الأسباب". وقال إنه يوجد سببان رئيسيان لعدم التعاون في الشرق الأقصى الروسي. الأول أن مناخ الأعمال في روسيا، وخاصة في الشرق الأقصى، ليس مؤاتيا للغاية للاستثمار الأجنبي.