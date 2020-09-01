SDArabia

روسيا تختبر منظومات مُطوّرة مخصصة للتعامل مع الأهداف البحرية والجوية

6/8/2020

منظومة بانتسير

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر الاختبارات التي أجراها جيش البلاد مؤخراً على منظومات مطورة مخصصة للتعامل مع الأهداف البحرية والجوية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن النسخ التي اختبرت مؤخراً من منظومات Pantsir-ME تختلف عن النسخ العادية من "انتسير" بأن صواريخها قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية وكذلك مع الأهداف المعادية الموجودة على سطح المياه. وحول هذا الموضوع، قال كبير مصممي أنظمة الدفاع الجوي المخصصة لسلاح البحرية في روسيا، ألكسندر جوكوف: "إم محركات الدفع الأولية في صواريخ المنظومات المعدلة الجديدة تعمل عند إطلاق الصواريخ لمدة ثانيتين لتصل بهذه الصواريخ إلى سرعة 4 ماخ، وبعدها يطير الصاروخ مثل قذيفة مدفعية غير مرئية"، بحسب روسيا اليوم.

بدأت روسيا بتطوير منظومات Pantsir-ME المعدلة عام 2015، وبعد 3 أعوام اجتازت هذه المنظومات الاختبارات المطلوبة منها. وجهزت هذه المنظومات بمنصات لإطلاق 8 صواريخ موجهة مضادة للأهداف الجوية، وبمخزن يتسع لـ 32 صاروخاً إضافياً، فضلاً عن مدفعين رشاشين من عيار 30 ملم.

روسيا اليوم

روسيا تطلق الإنتاج المتسلسل لمسدس "أوداف"

7/8/2020

مسدس أوداف

بدأ الإنتاج الصناعي المتسلسل لمسدس "أوداف" ( البُواء) الروسي الواعد الذي طبق فيه عدد من المستجدات التكنولوجية ما جعله يتقدم على منتجات شركاتGlock ،Walther ، Colt الأجنبية .

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية إن فرعها معهد الأجهزة الدقيقة باشر بإنتاج المسدس على دفعات. وأشار إلى أن تصميم المسدس يسمح بتحديد نسبة تعمير المخزن بصرياً.

وعلاوة على ذلك فإن "أوداف" يتضمن كاتم الصوت المتزود بجهاز يمتص الحرارة ونوعين من الذخائر التي تتميز بقدرة خارقة فائقة وسرعة منخفضة للرصاصة.

فيما يتعلق بالطلقة الخارقة للمسدس عيار 9 ملم فإنها قادرة على خرق السترة المدرعة الواقية من الجيل الثاني من مسافة كبيرة تزيد عما هو عليه لدى مثيلاته الروسية والأجنبية. أما الطلقة الثانية فتستخدم تصميما من شأنه التخفيض من سرعة تحليق الرصاصة، ما يضمن الرماية الخالية من اللهب والصامتة تقريبا عند استخدام كاتم الصوت.

وبمقدور المسدس تحمل 10 آلاف طلقة دون أن ينظف ويزيت. ويمكن أن يعمل في ظروف درجة الحرارة التي تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و70 درجة مئوية فوق الصفر. ويتميز المسدس بمدى الرمي الدقيق 100 متر، مع العلم أن مدى الرمي لدى مسدس "ماكاروف" الروسي لا يتخطى 50 مترا فقط. ويبلغ وزنه 780 غراماً ويتسع مخزنه لـ18 طلقة بدلاً من 8 طلقات في مسدس "ماكاروف".

SDArabia

22/8/2020

الذكاء الإصطناعي يتغلب على الإنسان في قتال الجو لأول مرة.. وهذه التفاصيل

كشفت تقارير علمية، مؤخراً، أن نظام الذكاء الاصطناعي أظهر أداء وُصف بـ"المذهل" في خوض ما يعرف بالقتال الجوي (Dogfight)، حينما دخل في منافسة تجريبية مع طيار محترف من القوات الجوية الأميركية ثم تغلب عليه، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية. وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الوكالة الأميركية لبحوث الدفاع المتقدمة التي تعرف اختصاراً بـ"داربا"، أجرت خلال هذا الأسبوع، تجربة نهائية من "القتال الجوي"، في مسعى إلى التأكد مما إذا كانت الأنظمة الذاتية قادرة على إلحاق الهزيمة بالطائرة المقاتلة للعدو، وجرى هذا الأمر من خلال محاكاة آلية للقتال الجوي "دوغ فايت".

وبحسب القناة، تعد هذه التجربة بمثابة سابقة في سجل الوكالة الأميركية، لأن النتائج المشجعة قد تسمح مستقبلا بتسيير طائرات مقاتلة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أي أن الأمر قد يكون قابلا للتحقق على أرض الواقع.