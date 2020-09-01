TL

مصطفى أديب رئيساً مكلفاً للحكومة بـ90 صوتاً.

واستشارات التأليف يوم الأربعاء في مقر رئاسة مجلس النواب "عين التينة" يتوقع أن تنسحب عليها مفاعيل اتفاق القوى السياسية بدعم فرنسي لتسهيل عملية ولادة الحكومة العتيدة التي أجمعت المصادر على أن العمل سيتكثف للإسراع نحو تشكيلها مرجحة أن تكون مصغرة وغير مؤكد مشاركة الأحزاب فيها وقد أعلن اللقاء الديمقراطي الذي سمى أديب امتناعه عن المشاركة في حكومته العتيدة.

المنار

إثنان وأربعون عاماً على تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، والوطن الذي أحب ما زال ضائعاً بين أوهام البعض وأحلام آخرين، وكلما أنبت أملاً بالخلاص أضاعوه في الخلافات والأحقاد.

nbn

في الذكرى هذا العام غصة مضاعفة فرضتها إجراءات كورونا فغاب حشد الوفاء عن الساحات وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين بكلمة متلفزة شدد فيها أن هي قضية مركزية لدى عائلة الإمام ولدى حركة أمل وهي قضية لن تموت ولن تنتهي لان هناك رجال أشداء لا يساومون عليها.

mtv

قبل جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين باشر أديب مهمته من بيروت المنكوبة حيث جال في الجميزة متضامنا وواعدا بإعادة إعمارها.

NTV

قبل مئة عام كان الجنرال هنري غورو يطلق دولة لبنان الكبير بدءا من ضم الأقضية الأربعة في مدينة زحلة .. قرن بسنواته المئة ويعلن جنرال السياسة الفرنسية اللبناينة ايمانويل ماكرون، ضم مصطفى أديب إلى نادي رؤساء الحكومات حاصلا على تفويض سام دولي وتأييد سياسي من التيارات والأحزاب المحلية.

OTV

"أول مية صعبين". هكذا يقال. غير أن عمر الأوطان لا يقاس بالسنوات، ولا بالصعوبات، بل بالتوق إلى مواجهة التحديات، والقدرة على انتزاع الفرص من بين براثن الأزمات، وإرادة تحويل السلبيات إلى إيجابيات… وهكذا كان تاريخ لبنان على مدى مئة عام.

LBC

إنه رئيس الحكومة الثالث للحكومة الرابعة في السنة الرابعة من عهد الرئيس العماد ميشال عون... الحكومة الأولى كانت برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقال عنها العماد عون انها "ليست حكومة العهد الأولى"...

الثانية أيضاً جاءت برئاسة الحريري لكنها استقالت تحت ضغط انتفاضة 17 تشرين... الحكومة الثالثة رفضها الشارع وعاشت عزلة عربية... اليوم هناك رئيس مكلف، جاء تكليفه وفق توقيت فرنسي حيث سمته الاستشارات الملزمة كنتيجة حتمية بعدما سماه رؤساء الحكومات السابقون والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر.

الميادين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أن "الوضع في ​بيلاروس​ حالياً تحت السيطرة، ولا يوجد داعي لاستخدام الاحتياطي من رجال إنفاذ القانون الروس، لمساعدة ​مينسك​".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ عن "ترحيبها بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق جوبا للسلام" بين ​الحكومة​ الانتقالية لجمهورية ​السودان​ والجبهة الثورية والحركات المسلحة"، موضحة "استعدادها لمواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق​ الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين".

العربية

اتهم المرشح للرئاسة الأميركية ​جو بايدن​، منافسه، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالتسبب بأعمال ​العنف​ في المدن الأميركية.