لبنان الحر

أعلنت ​الهيئات الاقتصادية​، في بيان لها، انه "في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الصعوبة التي يمر في ​لبنان​، إن القوى السياسية قاطبة مطالبة وبالحاح بتسهيل مهمة ​مصطفى أديب​ في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات ​الشعب اللبناني​، حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على مجابهة التحديات ومتطلبات المرحلة"، معتبرة "اننا اليوم أمام فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، في ظل هذا التعاطف والدعم الدولي والإصرار الفرنسي.

صوت لبنان

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن أن موجة الحر تشتد لتصل إلى 44 درجة بقاعاً و 36 درجة ساحلاً ويحتمل أن تستمر حتى 13 أيلول مع رياح شمالية شرقية جافة وتدني بالرطوبة مما يجعل مؤشر ​الحرائق​ مرتفعاً جداً لا بل خطراً في مختلف المناطق اللبنانية، لذا يتوجب اتباع جميع الارشادات السابقة من قبل المواطنين والمزارعين​ والمعنيين بالحرائق.

radio orient

استقبل رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​ في إطار الزيارات البروتوكولية التي يقوم بها، وتمنى له الحريري النجاح والتوفيق في مهمته.

اذاعة النور

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد ​علي عبد اللطيف فضل الله​، إلى "استلهام ​عاشوراء​ في بعدها الإنساني والوحدوي القائم على رفض الظلم و​الفساد​ وتأكيد ثقافة الانفتاح والحوار، ورفض كلّ أشكال التعصّب والسقوط في مستنقعات الفتن والصراعات الداخليّة".

صوت المدى

أبلغ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وفدًا مشتركًا من "​البنك الدولي​" و​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​، خلال استقباله له في ​قصر بعبدا​، أنّ "​لبنان​ سينهض مجدّدًا من كبوته بدعم ​المجتمع الدولي​، وأنّ الحكومة المقبلة ستركّز على خطّة للنهوض ​الاقتصاد​ي بهدف مواجهة تداعيات ما حصل خلال الأشهر الأخيرة".