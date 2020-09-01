تناولت الصحف اليوم اختيار السفير مصطفى أديب رئيساً لتشكيل الحكومة المقبلة، لإضافةً إلى كلمة الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، كما وصول الرئيس الفرنسي ليل أمس إلى مطار بيروت للمشاركة في مئوية لبنان الكبير، كذلك المواقف التي أطلقها البطريرك الراعي في مقابلة له عبر قناة ال "mtv"، ودعوة مجموعة الدعم لبنان إلى تشكيل حكومة سريعاً، وأخيراً تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

السفير مصطفى أديب رئيساً للحكومة

انتهت الاستشارات النيابية عند الواحدة والنصف من بعد ظهر أمس، وتم اختيار السفير مصطفى أديب رئيساً لتشكيل الحكومة المقبلة بأكثرية موصوفة بلغت 90 صوتاً.

ويبدأ الرئيس المكلف غداً، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة (بسبب الاضرار التي أصابت المجلس النيابي، بعد انفجار المرفأ) الاستشارات مع رؤساء الكتل النيابية، على ان تنتهي بأسرع ما يمكن، تمهيداً لبدء رحلة التأليف.

وتوقعت مصادر مواكبة للقاءات السياسية ولادة الحكومة، في وقت لا يتعدى العشرة أيام، لتملأ الفراغ في مرحلة انتقالية، تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأميركية ولا تتجاوز العام الحالي.

وبعد تكليفه، أكد الرئيس المكلف في تصريح له، أنّ لا وقت للكلام والوعود والتمنيات بل للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي الوطن لأنّ القلق كبير لدى جميع اللبنانيين. وقال: "الفرصة أمام بلدنا ضيقة وبإذن الله سنوفّق بهذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص".

وليلاً، صدر عن الرئيس المكلف: يتم التداول مجدداً بأخبار ومواقف منسوبة إليّ عبر حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يهمني التأكيد أني لم أدلِ بأي تصريح، وبالتالي فكل ما يُنسب إليّ مختلق ومزور.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة أنّ هناك جهداً يبذل لتأليف الحكومة سريعاً، على أن تكون الحكومة مصغرة (14 وزيراً أو أكثر) وتضم اختصاصيين، لافتةً إلى أنّ المهم هو توفير إرادة التسهيل للرئيس المكلف الذي يحظى هذه المرة بغطاء داخلي ودولي واقليمي.

وفي هذا الإطار، رحّب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بتسمية رئيس وزراء جديد في لبنان، معرباً عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة قريباً بتفويض لتنفيذ السياسات والاصلاحات التي يحتاجها لبنان لمعالجة الأزمة الحالية، واستعادة النمو والمستدام.

كلمة الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر

بعد مغادرته بعبدا، أمل الرئيس نبيه بري التّعجيل بتشكيل الحكومة، وهو ما عاد وأكد عليه في خطاب ألقاه من عين التينة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث دعا إلى الاسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إصلاحياً محدّداً برؤية واضحة لإعادة إعمار ما تهدّم والمباشرة بالاصلاحات، وأكد على جميع الأطراف السياسية ملاقاة حركة أمل على بعض العناوين، وأهمّها دولة مدنيّة وإنشاء مجلس الشيوخ وقانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة، واستقلالية القضاء، مشدّداً على أن يأخذ التحقيق بانفجار بيروت مجراه من دون إبطاء ومن دون تسرّع، وقال :"ليستعِن القضاء اللبناني بمن يريد شرط حفظ سيادة لبنان للوصول إلى الحقيقة والاقتصاص من المجرمين". ولفت إلى أنّ "الوطن لم يعد يملك فائضاً من الاستقرار السياسي أو المالي أو الأمني أو ثقة المواطن والخارج"، وقال: "الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل، والاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية والانكار قد تكون مسبّبات تضع لبنان على حافة خطر وجودي".

وصول الرئيس ماكرون إلى لبنان

وصل الرئيس الفرنسي ليل أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة تستمر حتى مساء اليوم وكان في استقباله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث سيشارك في إحياء مئويّة دولة لبنان الكبير، وستكون له محادثات في لقاءات متلاحقة، مع المسؤولين الكبار تتعلّق بتأليف الحكومة الجديدة بعد تكليف الدكتور مصطفى أديب بهذه المهمّة، وذلك في ضوء المبادرة الفرنسية المطروحة لحلّ الأزمة اللبنانية بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة إعمار مرفأ بيروت والأحياء التي تدمّرت نتيجة انفجار المرفأ. ولدى وصوله إلى مطار بيروت توجّه إلى اللبنانيين "إخوة الفرنسيين" بتغريدة قال لهم فيها بالعربية: كما وعدتكم ها أنا أعود لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

وأعلن ماكرون بعد لقائه الرئيس عون في المطار: أنّ "هدف الزيارة هو الاطلاع على ما استجَدّ من الوضع السياسي، وأني قد رأيتُ أنّ العملية قد انطلقت في الساعات الأخيرة بتسمية رئيس وزراء، ولكن عليّ أن أتأكد أنّه سيتمكّن من تشكيل حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان، وإطلاق اقتراحات بشأن مكافحة الفساد من أجل العدالة، وإجراء إصلاحات أيضاً في مجال الطاقة واعادة بناء المرفأ، وإدارة أفضل أيضاً للبنك المركزي والنظام المصرفي.

وبدأ الرئيس الفرنسي برنامج زياراته ليلاً والتقى السيدة فيروز في منزلها بعيداً عن الإعلام، حيث لوحظ تجمهر عدد من الناشطين والثوار عند مدخل المنزل مردّدين هتافات "NO ADIB" على مسامع ماكرون أثناء دخوله المبنى.

موقف البطريرك الراعي

في مقابلة على قناة الـ"mtv" أمس، عبّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن هواجس "المثالثة" وآمال "الحياد". فرأى البطريرك أنّ لبنان يمر بمخاض "ولادة جديدة"، وتساءل "ما هو العقد السياسي الجديد" الذي يُحكى عنه؟ إذا كان المقصود به "المثالثة ويُعمل عليها تحت الطاولة، فسنرفضها فوق الطاولة وسنقوم بحرب معنويّة ضدّها لأنّ هذا موت للبنان"، مشدّداً في مقابل الدعوات إلى قيامة الدولة المدنية على أنّ "لبنان هو دولة مدنية حيث نحن نفصل الدين عن الدولة ولكن هم حوّلوها إلى دولة الطوائف". وكشف الراعي أنّ "العلاقة مقطوعة مع حزب الله" منذ يوم زيارته القدس لاستقبال البابا، لافتاً إلى أنّه كان ينتظر جواباً وتوضيحاً من الحزب حيال مسألة الحياد "بدلاً من اتهامي بالعمالة"، وختم بالإشارة إلى أنّه حين يلتقي الرئيس الفرنسي سيعبّر له "عن شكرنا وتقديرنا للزيارتين الأخيرتين له، وسنتحدّث بالهموم المشتركة وبأنّنا لا نستطيع الاستمرار بالوضع كما هو، وسأُثير معه موضوع الحياد وما نسمعه أخيراً عن المثالثة".

مجموعة الدعم

دعت مجموعة الدعم الدولية أمس لبنان إلى "تشكيل حكومة على وجه السرعة، تكون فعّالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات المشروعة والاحتياجات التي عبّر عنها الشعب اللبناني، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه لبنان حالياً، خاصّةً إعادة إعمار بيروت، وتطبيق إصلاحات عاجلة وجادة تعدّ ضرورية للغاية لتخطّي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية الحادة وغير المسبوقة والتعافي منها، فضلاً عن تخطّي تداعيات جائحة كورونا".

"COVID-19"

سجلت وزارة الصحة 438 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 17308، مع تجسيل 7 وفيات.