الجزيرة - السعودية

"إعمار اليمن" يوقّع شراكة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات مأرب لدعم رؤية المؤسسة في تمكين دور المرأة اليمنية اقتصادياً من خلال "مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية"؛ بهدف تطوير دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع هادفة وفق أسس مهنية عالية وتخفيفاً من معاناة المرأة، وتوفيراً للحياة الكريمة لها ضمن مشاريع المملكة العربية السعودية التي تسهم في النهوض الاقتصادي باليمن.

القدس - فلسطين

الاتحاد الأوروبي ينضم إلى برنامج لقاح منظمة الصحة العالمية

أعلنت المفوضية الأوروبية انضمامها إلى البرنامج العالمي للقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي وضعته منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصوله إلى الدول الفقيرة، عبر مساهمتها بمبلغ قدره 400 مليون يورو على شكل ضمانات.

في 18 آب، وجهت المنظمة رسالة إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة، تحثهم فيها على الانضمام بحلول 31 آب إلى مرفق كوفاكس العالمي للقاحات (البرنامج العالمي للقاح المشترك ضد فيروس كورونا المستجد). وتهدف من ذلك إلى تشجيع المختبرات على صنع كميات كافية من اللقاحات وضمان توافرها في البلدان النامية.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان، وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات. وتطرق الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.