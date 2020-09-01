الأخبار/ ابراهيم الأمين

رأى أنّ ما يحصل الآن في لبنان، قد يكون مناسبة لإعادة النظر في الشعارات التغييرية عند المعترضين. وأصبح واضحاً للجميع أنّ المشكلة لم تعد في سلطة أو إدارة أو أشخاص، بل هي في النظام. وأضاف أنّ التغيير في النظام السياسي لا يقتصر على جانب واحد، مثل طبيعة التمثيل السياسي، بل يشتمل على ما هو أهم، أي النظام الاقتصادي والمالي الحاكم، وتالياً طبيعة القوانين التي تدير هذه القطاعات، وقال أنّ هذا هو جوهر الأزمة. متسائلاً متى سيتمّ التوصّل إلى فكرة تحظى بموافقة غالبية لبنانية معتبرة، يمكن لهذا الهيكل العظمي الجديد أن يكون جاهزاً لإلباسه ما تيسّر من الأثواب السياسية ومتمماتها الخاصة بالحسابات والطوائف والأقليات وغير ذلك؟

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسية قلها إنّ المَعلومات تُشير إلى أنّ الغطاء الدَولي لرئيس الحُكومة المُكلّف الدُكتور مُصطفى أديب، مُجتزأ، حيث تُوجد قوى إقليميّة ودَوليّة فاعلة لم تدعمه، وهي تترقّب شكل وتفاصيل الحُكومة المُقبلة، قبل أن تحسم رأيها بدعم الخيار الفرنسي أو بمُواجهته. وأضافت هذه الأوساط أنّه على المُستوى الداخلي، وافق رئيس تيّار المُستقبل الرئيس سعد الحريري على تسمية رئيس للحكومة، وعلى تغطيته معنوياً وسياسياً، بشرط أن يتمّ اختيار شخصيّات حياديّة ومُستقلّة في الحُكومة المُقبلة التي يجب أن يكون همّها إنقاذ لبنان وإنهاضه، وذلك عبر إيجاد الحُلول المناسبة للمشاكل الراهنة، بعيدًا عن المتاهات السياسيّة.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أنّ التسوية اليوم هي برعاية فرنسية وعليها الإجابة عن ثلاث أسئلة. السؤال الأول هل سيتمكّن الرئيس المكلّف من تأليف حكومة غير خاضعة كلياً للفريق الحاكم وتأثيره، فلا محاصصة من تحت الطاولة ولا تسميات لوزراء حزبيين من دون بطاقة؟ ثانيًا هل سيتمكّن من توزيع الحقائب بالطريقة التي يريدها من دون استثناء أي فريق؟ أمّا السؤال الثالث فهو هل سيكون للحكومة برنامج عمل يبدأ بكونها انتقالية، مهمتها التحضير للانتخابات النيابية المبكرة ولا ينتهي بالقيام بالاصلاحات الفورية، وفي طليعتها إقفال المعابر غير الشرعية وإنهاء ملف الكهرباء؟

الجمهورية/ جورج شاهين

قال في حال استمرت الرعاية الدولية لحكومة "المهمة" التي سيشكّلها الدكتور مصطفى أديب، لربما ستكون قادرة على إدارة المرحلة وتستطيع تشكيل جسر عبور إلى مرحلة فكفكة الحصار المضروب على لبنان. وهو أمر لا يتوقّف على أداء الرئيس المكلّف بل هي مهمة الفريق بأطرافه التي شاركت في التسوية التي قادتها باريس، وهو أمر لا يمكن الحسم به من اليوم. وأضاف أنّه يجب على أهل السلطة ومن بينهم الرئيس المكلّف وداعميه، التمعّن في طريقة إدارة الازمة للتثبت من قدرة لبنان على تجاوز المحنة.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أنّ البلاد لا تحتمل البقاء فترة طويلة من دون حكومة جديدة قادرة على تحمّل مسؤولية المتطلبات والأزمات المتراكمة التي يواجهها الشعب اللبناني، كما رأى أنّ تواصل الاهتمام الفرنسي بالوضع الداخلي ومتابعة مسار تشكيل الحكومة على هذا النحو، سيوفّر عوامل إنطلاق سلسة للحكومة الجديدة ويساهم بفاعلية في إزالة العقبات التي اعترضت مسيرة الحكومة المستقيلة، إن كان في الداخل أو في الخارج ، ولا سيما على صعيد إزالة العقبات وتخفيف الشروط المفروضة من قبل المجتمع والصناديق والمؤسّسات المالية الدولية لمساعدة لبنان لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يتخبّط بها منذ سنة تقريباً.