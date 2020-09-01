The Guardian

بايدن يتهم ترامب بإثارة أعمال العنف في الولايات المتحدة بعد الاشتباكات التي حصلت في بورتلاند

اتهم جو بايدن يوم الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتشجيع على العنف في المدن الأميركية حيث أيد الرئيس أنصاره الذين أطلقوا كرات الطلاء على المتظاهرين في بورتلاند، وتجاهل المناشدات بالابتعاد عن كينوشا رغم التوترات الشديدة بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود في المحلّة. مع اتهام ترامب بالتشجيع على انهيار القانون والنظام في وقت كان يصف نفسه بأنه رئيس فرض القانون والنظام، وسط تصفية الحساب المستمرة في قضايا عنصرية ووحشية الشرطة في جميع أنحاء البلاد، أعلن منافسه الديمقراطي أن ترامب يشكّل "حضوراً ساماً". في حديثه من ولاية بنسلفانيا التي تحوّلت إلى ساحة معركة، قدّم بايدن رده المباشر على مزاعم الرئيس المضللة حول أجندته للحكم وبثه الخوف من احتمال فوز بايدن واعتباره بأن الاضطرابات الانتخابية ستكون هي القاعدة في حال فوز بايدن "ولن يبقى أحد بأمان". وأضاف بايدن في خطاب ألقاه في بيتسبرغ إن ترامب أمضى أربع سنوات "وهو يسمّم القيم التي لطالما اعتزت بها هذه الأمة، وهذه الممارسات تسمم ديمقراطيتنا". وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي صعّد فيه ترامب هجماته على المدن التي يديرها الديمقراطيون وإطلاق ترامب لتغريدة "ارقد بسلام ، جاي!" التي عبّر فيها عن تعازيه بوفاة عضو في جماعة يمينية متطرفة قُتل بالرصاص في بورتلاند بولاية أوريغون.

The Guardian

فنزويلا تعفو عن 110 أشخاص بما فيهم معارضين لمادورو مع اقتراب الانتخابات

أعلنت الحكومة الفنزويلية العفو عن أكثر من 100 شخص، من بينهم معارضون سياسيون مسجونون، كانوا قد لجأوا إلى السفارات الأجنبية في كاراكاس أو فروا من البلاد. وتأتي هذه الخطوة قبل انتخابات الكونغرس المقرر إجراؤها في 6 كانون الأول والتي تقول الحركة التي يقودها زعيم المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة خوان غوايدو إنها تقاطعها لأن شروط التصويت غير عادلة. الأسماء المدرجة في العفو لا تشمل قادة المعارضة البارزين مثل ليوبولدو لوبيز، الذي لا يزال داخل مقر إقامة سفير أجنبي في كاراكاس، أو خوليو بورجيس، وهو نائب معارض قوي موجود في كولومبيا المجاورة. وذكر وزير الاتصالات خورخي رودريغيز أنه تم العفو عن 110 أشخاص، رغم أن شروط العفو المعلن لم تكن واضحة. وقال رودريغيز إن "نية الحكومة هي تعميق عملية المصالحة الوطنية من أجل الوحدة الوطنية حتى تتم تسوية القضايا السياسية بالوسائل السلمية وبالوسائل الانتخابية".

روسيا اليوم

اليابان.. أكبر فصيل في الحزب الحاكم يدعم سوجا في سباق القيادة

دعم أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، أمين عام مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا ليصبح زعيما للحزب، مما يعزز فرصه لرئاسة الحكومة خلفا لشينزو آبي. ومن شبه المؤكد أن زعيم الحزب الديمقراطي الحر سيصبح رئيسا للوزراء بسبب أغلبيته في مجلس النواب بالبرلمان، ليحل محل شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية. وكانت وسائل إعلام يابانية رسمية قد كشفت أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، يعتزم خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي. وأفادت وكالة "كيوديو" اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، بأن سوجا سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم.