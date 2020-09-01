الوكالة الوطنية للإعلام

الاستشارات النيابية في بعبدا أفضت إلى تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة

الرئيس المكلف: لا وقت للوعود والتمنيات بل للعمل بقوة بتعاون الجميع

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استشارات نيابية في قصر بعبدا، لمعرفة الشخصية التي يسميها النواب لتكليفها تشكيل الحكومة الجديدة. وقد افضت هذه الاستشارات الى تكليف السفير مصطفى أديب بهذه المهمة، بعد أن أبلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري حصيلة هذه الاستشارات، فيما تم استدعاء السفير اديب الى القصر الجمهوري لتكليفه.

وكالة أنباء رويترز

أمريكا وبريطانيا والنرويج ترحب باتفاق السلام في السودان

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك إنها ترحب باتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية السودانية باعتباره خطوة أولى نحو إعادة بناء الاستقرار في البلاد. وقالت الدول الثلاث في بيان "إنها خطوة مهمة في إعادة الأمن والكرامة والتنمية لسكان المناطق المتضررة من الصراع والمناطق المهمشة في السودان. نرى أنه من الضروري أن يعقب الاتفاق الرسمي جهود سلام ومصالحة محلية في المناطق المتضررة من الصراع".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرة "سو-27" روسية تعترض 4 طائرات عسكرية فوق بحر البلطيق

قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، باعتراض ثلاث طائرات استطلاع وطائرة دورية فوق بحر البلطيق.

وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في الحادي والثلاثين من شهر آب قامت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق بحر البلطيق برصد أربعة أهداف طائرة تقترب من الحدود الروسية، وقد انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول البلطيق لاعتراضها والتعرف عليها".

وكالة أنباء شينخوا

شي يرأس اجتماعاً بشأن الحماية الإيكولوجية لحوض النهر الأصفر وعمليات فحص الانضباط

ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اجتماعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب. واستعرض الاجتماع مبادئ توجيهية حول الحماية الإيكولوجية والتنمية عالية الجودة لحوض النهر الأصفر، وتقريراً عن الجولة الخامسة من عمليات فحص الانضباط من قبل اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني.