الجمهورية

28/8/2020

أنقرة: مدّدنا مهمة للتنقيب عن الغاز في المتوسط

مدّدت تركيا مهمّة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" المثيرة للجدل، والسفن الحربية المرافقة لها 5 أيام إضافية لتنتهي الثلاثاء، بهدف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. كذلك كشفت تركيا عن خطط لإجراء تدريبات بحرية جديدة على أطراف مياهها الإقليمية في الزاوية الشمالية الشرقية للمتوسط، بعدما كانت أجرت هذا الأسبوع تدريبات مع البحرية الأميركية، مقابل تدريبات لليونان، شاركت فيها فرنسا وقبرص وإيطاليا وشرق المتوسط، في حين يخشى من أن يخرج نزاع تركيا مع اليونان والاتحاد الأوروبي على مواد الطاقة والحدود البحرية عن السيطرة.

وفي إشارة إلى استمرار التوتر صدّق البرلمان اليوناني على اتفاق ثنائي في شأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، وهو اتفاق أغضب تركيا. وتعتبر هذه الاتفاقية ردّاً على الاتفاقية التركية-الليبية الموقعة في نهاية عام 2019، والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط حيث تمّ اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة. وتسمح المعاهد لكل من مصر واليونان بالاستفادة الى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطيات النفط والغاز.

1/9/2020

البنك الدولي: خسائر انفجار المرفأ 7 إلى 8 مليارات دولار

أصدرت مجموعة البنك الدولي بياناً أشارت فيه إلى أنّه" للمساعدة في توجيه الاستجابة العالمية المهمة والمعالجة، أجرت المجموعة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية". أضافت: "ووفقاً للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 إلى 4.6 مليارات دولار، في حين قدّرت الخسائر، متضمنة التغيّرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطعات الاقتصادية"، بما يتراوح من 2.9 إلى 3.5 مليارات دولار. وكانت أكثر القطاعات تضرراً، قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة. ولفتت إلى أن هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يضع أساساً لأجندة الإصلاح والتعافي وإعادة البناء، والتي تبث روح الأمل في مستقبل أفضل لكل اللبنانيين.

الشرق الأوسط 31/8/2020

مؤشرات الثقة الاقتصادية تتزايد أوروبياً

مع الأيام الأخيرة لشهر (آب) تتزايد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية التي تزيد من التفاؤل حول تجاوز القارة العجوز إحدى أكبر كبواتها الاقتصادية في العصر الحديث، بعد نتائج فصلية هي الأسوأ من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية في بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى. وكشف مسح نشرته المفوضة الأوروبية، عن أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار "كورونا" في (آذار) (نيسان) الماضيين. وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في أيار مدفوعاً في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسنت المعنويات على نحو ملحوظ في فرنسا وهولندا وألمانيا. كما ارتفعت في إيطاليا، لكنها تراجعت في إسبانيا. وتحسنت ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا خلال أغسطس الحالي، حيث اقتربت من معدلاتها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا. وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتعرض لجائحة كورونا في أواخر فبراير. وأظهر مسح أيضاً، أن ثقة الشركات البريطانية زادت، لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير، إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.

الشرق الأوسط 1/9/2020

الدولار ضحية مساعي" الفيدرالي" لإنقاذ التضخم

تكبد الدولار خسارة للشهر الرابع على التوالي في (آب) بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن التضخم، في حين سجل اليورو شهراً رابعاً من المكاسب، وهو ما يجعل العملتين عند مستويات لم تشهداها منذ 2018. ويتأقلم المستثمرون مع حديث، أعلن فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخطوط العريضة لتغيير تكيفي في السياسة وهو ما يعتقد أنه سيتسبب في تحرك طفيف للتضخم صوب الزيادة، وبقاء انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول. وقال محللون من "كومرتس بنك" حتى إذا كان يبدو أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي سعداء بتفسير قياساتهم فإنها ليست أنباء جيدة للدولار".