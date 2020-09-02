لبنان الحر

أشارت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، إلى أنه "رغم الصعاب نتطلع إلى مئوية لبنان كمناسبة للعمل من أجل ترسيخ ثقافة الانتماء إلى لبنان. نجدد فعل إيمان ببلدنا ونتعهد خدمته كل من موقعه ليعود أفضل مما كان".

صوت لبنان

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​هاكوب ترزيان​، إلى أنه "‏مع الانتهاء من شارع غورو - ​الجميزة​، نكون قد أنهينا مرحلة الكشف الأولى على واجهات ​الأبنية المتصدعة​ بتقنية السكانر الثلاثية الأبعاد، وأصبحت النتائج في متناول الجهات المعنية المختصة.

radio orient

أوضح الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ أن استقرار سعر الصرف في السوق السوداء له علاقة بأزمة الثقة، التي بدأت منذ سنوات لكنها تفاقمت مع ​حكومة حسان دياب​، بسبب قرارات اتخذتها أو قرارات كان يفترض أن تتخذها ولم تفعل.

اذاعة النور

توجّه أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلًا: "نهنّئك تهنئةً صادقةً لدعوتك اللّافتة وموقفك الجريء والمميّز، بما وجّهت إلى​ اللبنانيّين من دعوة لإرساء قواعد ​الدولة المدنية​.

صوت المدى

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في تصريح​، إلى أنه "يجب أن تأتي ​حكومة​ سريعا وأن تبدأ بالملف المالي الاقتصادي، ولا أحد متمسك بشيء، ونحن في ​التيار الوطني الحر​ غير متمسكون بحقائب، ونتمنى من كل الجهات الخروج من المطالب والذهاب لإنقاذ البلد".