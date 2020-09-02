اللواء/ حسن زلغوط

رأى أنّ المعطيات المتوافرة إلى الآن تؤكد بأنّ الإيجابيات التي طبعت التكليف ستنسحب حكماً على التأليف، فكما رافق حضور الرئيس المكلف على المسرح الحكومي غطاء دولي تقوده فرنسا بموافقة الولايات المتحدة الأميركية سيرافق هذا الغطاء أيضاً عملية التكليف بعد أن يكون الدبلوماسي مصطفى أديب قد أنجز الاستشارات التي يفترض أن تكون خارطة طريق لولادة حكومته التي ستكون متكئة على ثقل فرنسي غير عادي.

الديار/ محمد بلوط

نقل عن مصدر لبناني مطلع قوله إنّ هناك فرصة حقيقية لتأليف حكومة منتجة وقوية خلال أسابيع لأنّ التوافق بين مختلف القوى على رئيسها يجعل الحكومة محصّنة أكثر، فهي لا تمثّل الفريق الواحد، بل تأتي بدعم الفريقين المتخاصمين وبغطاء سني واسع. كما أشار المصدر نفسه إلى أنّ الشروط والاحتكارات لبعض الوزارات كما حصل في الحكومات السابقة لن تأخذ مداها في تشكيل هذه الحكومة الجديدة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أنّ الاختبار الأول الذي يمكن أن يشكّل الفرصة الأخيرة للإنقاذ لبنان يتمثّل حالياً في التشكيلة الحكومية المرتقبة من جهة، وتحديد آلية للانتقال من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية، ومن المؤكد أنّ خريطة الطريق التي طرحها الرئيس نبيه بري ستمثّل حجر الزاوية فيها، طالما أنّ لا طرح جدّياً حتى اللحظة سواها.

الديار/ محمد علوش

نقل عن مصادر سنية مطلعة إنّ زيارة الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب إلى دار الفتوى تشكّل رسالة بأن يحظى بالغطاء السني الداخلي الكامل، إذًا هذه المرة الأولى التي يمكن فيها فصل الموقف الإقليمي السني عن الموقف السني الداخلي، ولعلّ أبرز ما يدلّ على هذا الفصل هو التصويب الذي حصل على "نادي رؤساء الحكومات السابقين". وذلك يدلّ بوضوح على عدم توفير الغطاء الإقليمي السني للتسوية، لا بل التصويب عليها وعلى من التحق بها. والسؤال هنا هل هذا التعارض يؤدي إلى عرقلة مهمة الرئيس أديب في تشكيل الحكومة؟

نداء الوطن/ الان سركيس

اعتبر أنّه من المبكر الحديث عن المدى الذي سيأخذه الدور الفرنسي في لبنان بانتظار جلاء صورة الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولكن الأكيد أنّ فرنسا ثبتت أقدامها معنوياً وشعبياً في لبنان بانتظار حصد المزيد من الإنجازات السياسية، بينما يبقى إيمانويل بون المستشار في فرنسا والبلدان الغربية "رجل الظل" الذي يقوم بكل الأدوار وقد يتحوّل إلى ما يشبه "المفوض السامي" في حال قررت أميركا إطلاق يدّ فرنسا في لبنان.