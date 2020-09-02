The NewYork Times

التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا تتصاعد جواً وبراً في كل أرجاء العالم

مقاتلات روسية انحرفت بشكل متكرر على بعد مئة قدم من أمام قاذفات "بي-52" الأميركية فوق البحر الأسود. ست طائرات حربية روسية حلقت على مقربة من ألاسكا لدرجة أن مقاتلات "إف 22" أميركية تحرّكت على عجل لاعتراضها وأصيب 7 جنود أميركيين حين دهست آلية مدرّعة روسية دورية لجنود أميركيين في سوريا.

خلال أيام قليلة من الأسبوع الماضي برزت التوترات الشديدة بقوة بين الولايات المتحدة وروسيا في أرجاء العالم. وازدادت هذه التوترات حدة خاصة مع بروز تقارير جديدة عن تدخلات روسية في الانتخابات الأميركية. وانتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة في الولايات المتحدة جوزف بايدن الرئيس ترامب بسبب فشله في معالجة الحادثة التي حصلت في سوريا كما انتقده بسبب عدم إقدامه على طرح مشكلة قيام الروس بتقديم جوائز مالية مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان خاصة وأن ترامب تحدث مع نظيره الروسي هاتفياً مرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة.

في المقابل بدا أن وزير الخارجية الأميركي أخذ مسألة الجوائز المالية على محمل الجد وقد حذر مع وزير الدفاع الأميركي نظيريهما الروسيين من خطورة المسألة.

The Guardian

رئاسة الوزراء البريطانية تلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي وتخفف من احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية بعد "بريكزيت"

خففت رئاسة الوزراء البريطانية من احتمال التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر كانون الأول واعتبرت أن المسألة صعبة جداً متهمة بروكسل بالإصرار على طرح القضايا العصبة والإصرار على معالجتها مقدماً. ومن المتوقع أن يلتقي كبير المفاوضين البريطانيين دايفد فروست نظيره في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه تمهيداً لجولة المفاوضات الرسمية المقبلة التي ستجرى الأسبوع المقبل. ولكن مع اقتراب نهاية المهلة الأخيرة المحددة في 31 كانون الأول حين يُتوقع أن تنتهي الفترة الانتقالية اعترف الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بأن الآمال بدأت تتضاءل حيال إمكانية التوصّل إلى اتفاق.

وقال الناطق باسم جونسون إن الاتحاد الأوروبي يواصل الإصرار على ضرورة الاتفاق على قضايا صعبة في المفاوضات من قبيل المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة أي قضايا أخرى بما في ذلك النصوص القانونية وهذا ما يجعل التقدم في المفاوضات أمراً بالغ الصعوبة".