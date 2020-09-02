الوكالة الوطنية للإعلام

ماكرون زار المرفأ والتقى ممثلي الامم المتحدة والجمعيات الاهلية

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرفأ بيروت ورافقه وزير الخارجية جان ايف لو دريان والسفير الفرنسي برونو فوشيه والوفد الإعلامي المرافق. بداية اطلع الرئيس ماكرون على الأعمال التي قامت بها البحرية الفرنسية وفريق Ventoux من تنظيف وإزالة الأنقاض من المرفأ وفقاً لمراحل عدة منها المرحلة الأولى لرفع الأنقاض، وثانية لتحديد الأضرار، وثالثة لتقييم قدرات المرفأ. واستمع الرئيس الفرنسي إلى شرح مفصل عن كيفية عمل الفرق الفرنسية المؤلفة من الجيش الفرنسي والبحرية والدفاع المدني بالتعاون مع الجيش اللبناني على رفع الأضرار من المرفأ ومن الشوارع والاستجابة إلى حاجات السكان وتقديم الدعم لهم.

وكالة أنباء رويترز

ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية

قالت وكالة أنباء البحرين أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على "الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية". ويزور كوشنر دول الخليج العربية في أعقاب اتفاق 13 آب بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات، ويقول إنه يأمل في أن يوطد المزيد من الدول علاقاتها بإسرائيل. وتقول السعودية، الحليف الوثيق للبحرين، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوغدانوف يبحث مع السفير السوري تعزيز التعاون الثنائي والحوار السياسي

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، تعزيز التعاون الروسي السوري والحوار السياسي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع الحالي في سوريا وما حولها. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا الساعة المتمثلة بزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك المحافظة على الحوار السياسي النشط".

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية: باكستان تعزز العلاقات التاريخية الأخوية مع السعودية

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن باكستان عازمة على تعزيز بناء علاقات تاريخية أخوية متأصلة مع السعودية، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية. أدلى قريشي بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نواف بن سعيد أحمد المالكي سفير السعودية لدى باكستان. ذكر البيان أن الجانبين تبادلاً وجهات النظر حول تطورات إقليمية ودولية ثنائية مهمة، خلال الاجتماع.