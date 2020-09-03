اتفاق السلام الإماراتي-الإسرائيلي: هل يعزز عملية السلام في المنطقة أو يعرقلها؟ - محمد الدجاني الداودي

لقي الإعلان عن اتفاق التطبيع ما بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، المسمى "اتفاق إبراهيم"، ثناء عدد من الحكومات باعتباره خطوة نحو تحقيق السلام. غير أنه لا يمكن للاتفاق أن يؤدي إلى مصالحة أكثر شمولًا إذا لم تتخذ الجهات الفاعلة المعنية الخطوات المناسبة. ولغاية الآن، يظهر ردّ فعل القيادة الفلسطينية أنها تخطو خطوة إلى الوراء في هذا المجال، مبتعدةً عن تحقيق التفاهم والتقدم في المنطقة. مع ذلك، ثمة فرص جديدة لإحراز تقدم باتجاه إقامة دولة فلسطينية في حال اغتنمتها الأطراف المعنية. ويوفر الاتفاق إمكانية لرسم "خارطة طريق" من نوع جديد لحل الصراع بالتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل يتبعه تطبيع بين الشعوب، لكنه لن يؤثر إيجابًا في آفاق مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية إلا إذا أتحنا له المجال. وصحيح أنه جرى التوصل إلى هذا الاتفاق دون أن يكون له ارتباط مباشر بإحراز تقدم على صعيد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومن دون التشاور مع الفلسطينيين، إلا أن سياسات القيادة الفلسطينية ساهمت في منعها من الجلوس إلى طاولة الحوار مع الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل. كما أدى رد فعل "السلطة الفلسطينية" المتسرع إلى إبعاد الفلسطينيين أكثر فأكثر عن الحلفاء النافذين في المنطقة على غرار الدول الخليجية والسعودية. ولم تعد المقاربة التقليدية التي تنتهجها "السلطة الفلسطينية" – أي الاعتماد على عدم استعداد الحكومات العربية للتعاون مع إسرائيل ما لم تُقام دولة فلسطينية – عاملًا مؤثرًا حاليًا. فقد أثبتت الإمارات أن التطبيع لن يكون بالضرورة مشروطًا باتخاذ إسرائيل خطوات كبيرة لجهة تسهيل إقامة دولة فلسطينية. وإذا ما أملت "السلطة الفلسطينية" في أن يعود هذا الاتفاق بالفائدة على المشروع الوطني الفلسطيني، عليها القبول بالوقائع الإقليمية المحيطة بها بدلًا من رفضها.