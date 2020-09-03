الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية أبدى ارتياحه لنتائج زيارة نظيره الفرنسي وأبلغ زواره الاستعداد لتذليل العقبات ووضع لبنان على سكة الحلول الفعلية

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه لنتائج زيارة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، معتبراً أن "ما أعلنه الرئيس الفرنسي من مواقف، يدل على الاهتمام الذي يوليه للوضع في بلدنا، ويؤكد التزامه المساعدة من أجل إيجاد الحلول المناسبة للأزمات المتتالية التي يرزح لبنان تحت عبئها".

وكالة أنباء رويترز

بكين ترفض تقريراً أميركياً عن الرؤوس النووية الصينية

رفضت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء تقريراً أميركياً جاء فيه أن من المتوقع أن تزيد بكين عدد ما لديها من رؤوس نووية. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن ترفع الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة من أكثر من 200 رأس حالياً. وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن التقرير حافل بالتحامل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف يشارك في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية مجموعة العشرين

يعتزم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف المشاركة غداً 3 من أيلول / سبتمبر في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين. وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "يخطط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الـ 3 من أيلول / سبتمبر المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، ورؤساء المنظمات الدولية (عبر الفيديو)، والذي يعقد في إطار الرئاسة السعودية للمجموعة لعام 2020 ".وأشار البيان إلى أنه من المقرر خلال المؤتمر الافتراضي مناقشة تنفيذ تعليمات رؤساء الدول، التي وردت في البيان الختامي للقمة الطارئة لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في 26 آذار/ مارس، والمكرسة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.