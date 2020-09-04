الجمهورية 1/9/2020

الجمهور يستعدّ للعودة إلى ملاعب ألمانيا

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنّ مباريات دوريات الدرجات الأدنى ودوري السيدات وكأس ألمانيا، ربما تشهد عودة الجماهير في الموسم المقبل.

الجمهورية 1/9/2020

بوسطن يغلب تورونتو وكليبرز يتأهل

حسم بوسطن ستليكس الأولى ضدّ تورونتو، حامل اللقب، في الدور الثاني من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نصف نهائي المنطقة الشرقية) في صالحه 120 – 94، فيما لحق لوس أنجليس كليبرز بركب المتأهلين، بتغلبه على دالاس مافريكس 111 – 97 وفرض دنفز ناغتس مبارة سابعة فاصلة على يوتا جاز، بعدما تغلب عليه 119 – 107 مدركاً التعادل 3 – 3 في سلسلتهما من الدور الأول.

الجمهورية 1/9/2020

أزارنكا تتقدم وديوكوفيتش في الصدارة

عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب عقب تتويجه بلقب الدورة الأميركية الدولية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.