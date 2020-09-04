TL

عشية ذكرى مرور شهر على انفجار المرفأ برزت تطورات استقطبت متابعات شعبية، الأولى ورشة إنقاذ في مبنى مدمر في منطقة مار مخايل بعد استشعار حركة تحت ثلاثة أمتار في الركام بعدما أشار الى ذلك كلب مدرب ويقود الورشة فريق تشيلي متخصص، لفت إلى إحتمال وجود طفل أو جهاز ما يصدر إشارات تنفس أو نبض وتوقع الفريق التشيلي أن تستمر الورشة ساعات إضافية.

المنار

انتهت المشاورات وبدأ مشوار التأليف. رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب بدأ البحث وفق قناعته عن اختصاصيين لتشكيل حكومة متجانسة كما قال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فلاقته كتلة الوفاء للمقاومة بتجديد الدعوة الى تسهيل امر التكليف، والتأكيد على التعاطي ايجابا مع المبادرات من الاشقاء والاصدقاء، في ضوء التزامها وحرصها على السيادة الوطنية.

nbn

المبادرة الفرنسية على السكة واشنطن تبارك مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودايفيد شينكر يتحدث عن اختلافات صغيرة بين واشنطن وباريس.

mtv

عشية مرور شهر على بركان الرابع من آب ، لا تزال تداعياته الكارثية بادية على البشر، مئة واربعة وتسعون قتيلا وآلاف الجرحى، وعلى الحجر دمارا لثلث العاصمة، ولا تزال عمليات إزالة الخراب وكأنها في بداياتها، ولا نزال بعيدين عن مباشرة ورشة الإعمار .

NTV

قبل أن تضاء شمعة الشهر على كارثة المرفأ كانت بيروت تنبض من تحت الأنقاض ويسمع الامل من بين ركامها ربما كان املا من حطام لكنه اعاد عقارب الساعة الى الرابع من أب إلى أولاد بيروت الذين تركوا في مدينتهم بضعا من أرواحهم بين التراب .

OTV

اذا كان الخارج قد قال كلمته حول الوضع اللبناني، فالثرثرة الداخلية يجب أن تتوقف، وإضاعة الوقت بالسخافات ينبغي أن يصبح في نظر اللبنانيين، بكل طوائفهم ومذاهبهم، الخط الأحمر الوحيد.

LBC

لولا النبض الذي أكتشفته في مار مخايل آلة الإستشعار التي يحملها فريق الإنقاذ التشيلي، وكذلك الكلب المدرب مع الفريق ذاته والذي اشتم رائحة أجسام بشرية، ونبضات تحت أنقاض ذلك المبنى، لكان يمكن القول أن لا نبض في البلد اليوم، بل مجموعة أحداث غير مترابطة.

الميادين

نائب عن كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" يكشف عن مناقشات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بشأن موزازنة الأعوام الثلاثة القادمة.

الجزيرة

أعلنت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية ونظيرتها البريطانية غلاكسو سميث كلاين اختبار لقاح بروتيني لعلاج كورونا. في غضون ذلك، أظهر إحصاء أن أكثر من 26 مليونا أصيبوا بالفيروس بالعالم توفي منهم نحو 862 ألفا.

العربية

وزير المالية السعودي: عملنا على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جداً