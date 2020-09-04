لبنان الحر

عقد عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، شادي السيد، اجتماعاً مشتركاً لمجلسي نقابتَيْ السائقين العموميين وعمال بلدية الميناء بحضور النقيب أحمد المرسلي والاعضاء وذلك في مقر الاتحاد في طرابلس.

صوت لبنان

تمنى النائب عاصم عراجي على الرئيس المكلف مصطفى أديب، في حديث اذاعي، تشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين، لا يكون فيها وجوه سياسية، مشيرا الى ان "موقف كتلة المستقبل واضح من جهة عدم الدخول في عملية تحديد الأسماء".

radio orient

اعلنت ​السفارة البريطانية​ في ​لبنان​ عن فتح باب تقديم طلبات منح تشيفننغ الجامعية للعام الدراسي 2021-2022 وذلك حتى 3 تشرين الثاني 2020. تقدّم الطلبات عبر الانترنت فقط.

اذاعة النور

عرض الرئيس عون مع السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ العلاقات الثنائية بين البلدين وشكره على المساعدات البريطانية بعد الانفجار في المرفأ وتداول معه في التطورات السياسية الأخيرة.

صوت المدى

التقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال شربل وهبه نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في ​ايطاليا​ ايمانويلا كلوديا ديل ري.