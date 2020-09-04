قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنّ بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر بشرق المتوسط، بل تعمل على حماية مصالحها، ولن يستطيع أحد منع ذلك. و"هناك من يأتي إلى المنطقة من آلاف الكيلومترات ليحاول التنمّر بلعب دور الملاك الحارس، إلاّ أنّ هؤلاء سيعودون كما أتوا". وأجرى أكار، جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه، مارا فوق مضيق "جناق قلعة" حيث ألقى التحية على نصب الشهداء.

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أرادت استسلام إيران وخضوعها، وهذا ما لم ولن يتحقّق، مكرّراً أنّ "هزيمة واشنطن بمجلس الأمن" تعود إلى مقاومة الإيرانيين.

أعلن الكرملين أنه لا يملك الآن أي معلومات تثبت أو تفند كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي اتهم ألمانيا بفبركة قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وقال ديمتري بيسكوف: "لوكاشينكو أعلن فقط عن ذلك، وقال إنّ المعلومات سيتم تسليمها إلى هيئة الأمن الفدرالية الروسية، وليس لدينا أي معلومات أخرى حتى الآن".

انتقدت الحكومة الصينية بشدّة القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الصينيين العاملين في أمريكا، محذّرةً من أنّ خطوة واشنطن هذه لن تبقى بدون رد، وبكين سترد على القيود الأمريكية الجديدة "بالطرق المشروعة".

أكد الرئيس الصيني في برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة الذكرى 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، أنّ بلاده مستعدّة لتوحيد الجهود مع روسيا من أجل أمن ورخاء الأجيال القادمة. كما أشار الزعيم الصيني إلى أنّ بكين تعتزم تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع موسكو، لحماية نتائج الحرب العالمية الثانية، ونظام دولي عادل.

صرّح المدعي العام الأمريكي ويليام بار بأنّ الحديث عن "وباء" قتل المواطنين من أصول إفريقية على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة، حديث "كاذب" إن حوادث إطلاق النار على أمريكيين من أصول إفريقية من قبل شرطة بيض أمر نادر جدا".

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع التمويل الحكومي عن مدن وصفها بمناطق "فوضوية" وبينها واشنطن ونيويورك وسياتل وبورتلاند، وورد في مرسوم عن ترامب نشره البيت الأبيض "لن تسمح إدارتي بإرسال الدولارات من الضرائب الفيدرالية لتمويل المدن التي تسمح لنفسها بالتحول إلى مناطق خارجة عن القانون"، و"من المهم جداً أن تقوم الحكومة الفيدرالية بمراجعة السماح للسلطات المحلية التي تتسامح مع الفوضى والعنف والتخريب في المدن الأمريكية، باستخدام الأموال الفيدرالية".