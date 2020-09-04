أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تزال ملتزمة بجهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع حد للنزاع في البلاد. وشدد عميد الدبلوماسية الروسية خلال لقائه غير بيدرسون على أن موسكو كإحدى الدول الضامنة في مفاوضات أستانا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سوري-سوري بشأن المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري. ونساعد مع شركائنا في صيغة "أستانا" الحكومة السورية والسوريين بأسرهم في تحقيق مهمة استئصال الإرهاب الدولي في أراضيهم وضمان الوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية وسيادتها".

استؤنفت حركة العبور في منفذ جابر الحدودي الأردني نحو سوريا، بعد توقف لحوالي 3 أسابيع. في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا التي اتخذتها الحكومة الأردنية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنّ الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث التظاهرات الشعبية استدعت وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة، وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "هناك عدداً من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة وتخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز".

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنّ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض عدد قوات بلاده في العراق ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح حال تطبيقها وتحويلها لواقع، إلاّ أنّها شكّكت في حدوث ذلك.

أحالت النيابة الإدارية في مصر 15 مسؤولاً حكومياً للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بصرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية إسمها "جي.دبليو.تي" دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب. وتعود تفاصيل القضية إلى 17 تموز عام 2013، حيث تلقت النيابة الإدارية للشؤون المالية والاستثمار بلاغاً من وزير المالية آنذاك للتحقيق في الجرائم المالية، وتداولت التحقيقات ما بين نيابة الشؤون المالية والمكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى أن تمت الموافقة عليها في الـ9 من آب 2020.