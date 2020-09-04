الشرق/ تيريز القسيس

قالت إنّ شكل الحكومة بدا يتبلور أكثر فأكثر، حيث ستتضمّن اختصاصيين بنسبة عالية وعدد ضئيل من المسيسين، كما أكدت أنّ من أولويات عمل هذه الحكومة هو إجراء الاصلاحات المطلوبة، وهي تأتي في طليعة المهامات، إضافةً إلى متابعة العناوين الاساسية لاسيما التدقيق المالي والكابيتال كونترول. كما أشارة إلى أنّ الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب يفضل حكومة مصغرة بني ١٤ او ٢٠ وزيراً، إلاّ أنّ الرئاسة الاولى تفضّل أن تكون الحكومة مؤلّفة من ٢٤ وزيراً كي يتمكّن كل وزير من الإنتاج في وزارته وتفعيل عمله لأنّ الاصلاحات المطروحة تطاول أكثر من وزارة.

الديار/ علي ضاحي

نقل عن أوساط نيابية قولها عن تشكيل لجان فرنسية - لبنانية لدراسة الملفات التي يمكن عرضها للنقاش والتطوير في النظام السياسي اللبناني، بينما يحضر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طاولة حوار في قصر بعبدا لاستمزاج آراء رؤساء الكتل النيابية والمرجعيات الروحية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة مباشرة أي خلال أسبوعين. وفكرة طاولة الحوار التي ينوي فخامة الرئيس ميشال عون الدعوة إليها، يتم التداول فيها بين مختلف المقار السياسية والحزبية آخذين في الاعتبار أهمية التوقيت وما يمكن تطويره في النظام السياسي والدولة المدنية التي يكثر عنها الحديث.

الديار/ فادي عيد

قال إنّ التوافق الإقليمي والدولي بدعم جهود باريس بحل المعضلة اللبنانية شبه محسوم خلافاً لكل الشائعات التي تؤكد بأنّ هناك رفضاً أميركياً له. فهذا التوافق ينسحب على ضرورة الإسراع في ولادة الحكومة والبدء بالعملية الإصلاحية، ولكن الخلافات محصورة بأمور استراتيجية من خلال الصراع الدائر في المنطقة وتداعياته وتعقيداته، خصوصاً على صعيد الواقع اللبناني وحالة الانقسام بين مكوّناته كافةً، لكن ذلك لم يؤثّر على صعيد المساعي الآلية إلى تشكيل الحكومة، وبمعنى آخر فكل بنود الورقة التي عرضها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر أمام القيادات اللبنانية متّفق عليها وبإجماع دولي وعربي.

نداء الوطن/غادة حلاوي

نقلت عن مصادر مطلعة على الموقف الفلسطيني أنّ الحراك الفلسطني المستجد عنوانه جمع الأطراف الفلسطينية وتوحيد الصفوف، مشددةً في الوقت عينه على أنّ ذلك سيصب أيضاً في مصلحة لبنان لناحية منع التوطين وإعادة التأكيد على عودة الفلسطينيين إلى أرضهم في ظل محاولات لوأد هذه العودة.

النهار/ رضوان عقيل

كتب عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، لافتاً أنّ الرئيس ماكرون وضع خارطة طريق للخروج من أنفاق الأزمات المفتوحة وأنّه مصمّم بكل جديّة وحماسة لمساعدة لبنان حيث دعاهم إلى تنفيذ الاصلاحات قائلاً للبنانيين: "أنا صوتكم في العالم".

النهار/ وجدي العريضي

وصف زيارة مساعد رئيس الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر إلى بيروت بأنّها تحمل أكثر من رسالة لإيران في سياق الحملات الأميركية والخليجيّة ضد طهران وحزب اللّه. وكشف نقلاً عن مصادره إشارتها إلى وجود تنسيق فرنسي – أميركي حول دعم لبنان وتشكيل حكومة تتولّى العمليّة الاصلاحيّة بمعزل عن كل التباينات بين باريس وواشنطن بشأن دور "حزب اللّه".

الأخبار/ هيام القصيفي

تحت عنوان "الحريري رئيساً لحكومة الظل" رأت أنّ الرئيس سعد الحريري لا يمكن اليوم أن يتبرّأ من حكومة مصطفى أديب بحسناتها وسيّئاتها كما فَعَلَ مسبقاً مع حكومة حسّان دياب، مضيفةً أنّ الرئيس الحريري وضع نفسه من خلال ملاقاته المبادرة الفرنسية في قلب الأزمة مع واشنطن وزاد من فقدان رصيده أكثر في الرياض.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أنّ فرنسا تريد أن تكون حاضرة في المنطقة وأن تحافظ على التوازنات في لبنان، مشيراً إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحرّك سريعاً وفي تقديره أنّ مجرّد دعم الدولة اللّبنانيةّ لبناء مؤسّسات قويّة سيتكفّل بزوال فائض النفوذ الذي يتمتّع به "حزب اللّه"، كما يمكن الرهان على تغيير في المناخ الإقليمي يُبدل من حجم نفوذه في لبنان.